ID Manicouagan investit 1 135 500 $ dans les entreprises en 2022

Innovation et Développement Manicouagan (ID Manicouagan) a investi plus d’un million de dollars dans les entreprises de la Manicouagan en 2022. Le rapport annuel a été présenté lors de l’assemblée générale annuelle du 29 mars.

Selon le président, Marcel Cadoret, le bilan financier de 2022 signifie la continuité vers l’atteinte des objectifs fixés par ID Manicouagan à la planification stratégique de l’été 2021.

Ce sont 665 000 $ qui ont été dirigés directement dans 17 entreprises l’an dernier, en aide financière ou en prêt, pour leur démarrage ou leur expansion. Un montant de 470 500 $ a été investi par ID Manicouagan pour des programmes tels que la Politique de soutien aux projets structurants, l’Entente de développement culturel ou le Fonds québécois d’initiatives sociales. Leurs fonds proviennent entre autres de la MRC de Manicouagan ou encore de la Fondation économique Manicouagan.

« Somme toute, cela a été une belle année. Je ne m’attendais pas à des démarrages et des expansions aussi faciles après la pandémie. On est satisfait, car on a aussi supporté des entreprises qui avaient plus de difficultés à trouver des solutions dans leur financement », exprime Andrée Gendron, directrice générale chez ID Manicouagan faisant référence à de belles expansions d’entreprises, telles que le Manoir du Café. Malgré les problématiques de recrutement de main-d’œuvre, cette dernière remarque la création de nouvelles entreprises dans la Manicouagan.

« Dans le développement économique sur le territoire, une de nos forces, c’est aussi la présence de nos infrastructures énergétiques. On est une des régions au Québec qui produit le plus d’énergie. Dans le cadre de l’année 2022, on a eu une belle collaboration avec Investissement Québec International. On voit de plus en plus d’engouement de sociétés étrangères envers le Québec et en particulier envers les régions », indique pour sa part Guy Simard, directeur du développement industriel chez ID Manicouagan. Ce dernier ne peut passer sous le silence quelques promoteurs industriels accompagnés en 2022, tels que QcRail, Mason Graphite et Nouveau Monde Graphite.

M. Cadoret souligne également le soutien de l’organisation dans le cadre de la création du service de développement économique de la communauté de Pessamit.

Produits Forestiers Résolu

M. Simard a également traité du dossier de Produits Forestiers Résolu. « Il faut savoir qu’avant même l’annonce d’une fermeture indéterminée en mars 2021, ID Manicouagan était déjà en action à pousser Investissement Québec et ainsi regarder si on ne pouvait pas trouver un repreneur pour cette usine-là », lance d’entrée de jeu M. Simard, traitant du comité de relance mis en place. Ce dernier ne peut confirmer de repreneur à ce jour, dû à plusieurs facteurs pour les acquéreurs potentiels, mais il en fait une priorité cette année. « Oui, on doit trouver une façon de remettre en valeur ce site-là. On en fait un objectif pour 2023. J’aimerais vous dire qu’il y a un projet, mais ce n’est pas le cas », ajoute-t-il.

L’économie après la pandémie

La directrice générale remarque une grande différence en 2022 comparativement à 2020 et 2021, deux années teintées par la pandémie. « En 2020, on a accordé beaucoup de prêts d’urgences et analysé beaucoup de demandes avec le fonds d’urgence. Les entreprises avaient des difficultés tout en étant très insécures par rapport à leur avenir », indique Mme Gendron précisant que les derniers mois marquent un retour à la normale.

« Pour l’année 2023, on a eu de belles annonces en début d’année, comme dans les entreprises en filière de batteries. On a aussi eu en 2022 des intentions d’investissements de la part d’entreprises dans les filières des carburants propres et l’hydrogène vert. On souhaite en 2023 des décisions favorables pour des octrois de blocs d’énergie qui nous aiderait à faire avancer ces projets-là », ajoute Guy Simard.

« Je pense aussi qu’il y aura toujours du démarrage d’entreprises et ça devrait se maintenir pour 2023. On a des jeunes qui souhaitent vraiment être à leur compte et développer », mentionne Andrée Gendron.

Les marchés publics de la Manicouagan, l’établissement d’un lien entre les producteurs agricoles et le milieu communautaire et la création d’un lien avec le Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire sont des exemples de projets réalisés par ID Manicouagan et en cours pour la prochaine année.