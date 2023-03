Lénième, le peintre plus grand que nature

L’artiste-peintre Lénième s’installe à l’Alternative du 9 mars au 14 mai pour une résidence créative.

C’est un rêve qui se réalise pour Lénième d’être en résidence de création dans sa propre ville, à l’Alternative sur place La Salle. « C’est vraiment un rêve pour moi. Rêve, je ne sais si c’est le bon mot, mais j’ai toujours voulu avoir un grand espace, un peu en carte blanche. Un espace où je pourrais avoir un coin musique, un coin création, un coin d’exposition, un coin qu’on fait du café et qu’on s’assoit et un coin où on peut créer quelque chose en gang », lance l’artiste.

Lénième peint, mais il fait aussi de la musique, du hip-hop plus précisément. Il a même enregistré un album pour lequel il a tout fait par lui-même. Sa résidence de création bigarrée lui donne donc l’occasion de faire de la musique avec ceux qui se présenteront pour le visiter, entre autres.

L’artiste peint depuis 14 ans, plus sérieusement depuis 10 ans. Il fait de la musique et crée ses beats depuis l’âge de 11 ans.

« La première vraie toile que j’ai faite, j’ai fait oups, je vais être pogné pour faire ça longtemps pis souvent, ça doit être en 2007 […]. C’est une grosse démarche devenir artiste-peintre, c’est d’autant plus une grosse démarche quand tu choisis que c’est ça que tu fais avant que la vie te dise que tu pourrais faire ça ».

Jérémie Fougères-Landry a grandi dans le quartier Saint-Georges, « juste à côté du symposium de peinture de Baie-Comeau ». « Pour moi le symposium, je suis marqué à vie de ça. C’est comme si avant de savoir ce qu’était un symposium de peinture et tout, moi dans ma vie c’était juste normal que quand il commençait à faire soleil, on allait à une place de malade où il y avait plein de trucs à voir et j’avais le droit d’aller partout ».

Lénième participera d’ailleurs au symposium de peinture de Baie-Comeau cet été, ce sera sa deuxième présence à l’événement annuel.

Inspiration

L’artiste s’inspire des paysages de la Côte-Nord pour créer ses tableaux qui représentent tantôt la forêt, tantôt la mer ou les deux à la fois.

« Ce que je creuse, ce que je cherche à voir, à comprendre de nous autres [les Nord-Côtiers], ce qui nous entoure, le monde est content de le voir parce qu’ils vont dans le bois aussi, ils vivent tous de quoi. On a tous une relation qui est bien à nous avec notre forêt, la nature, le vent, le frette, le temps qui change tout le temps. »

Et les paysages qu’il peint ne sont pas comme des photos, rappelle-t-il. D’un point de vue différent ou avec des perspectives qui ne sont pas toujours les mêmes, les œuvres de Lénième happent celui qui les regarde dans un tourbillon de couleurs, de tons de blanc et de noir, d’ombre et de lumière.

« Ce que je peins, c’est des paysages, ce n’est pas des autoroutes. C’est des trucs qui prennent du temps pis la lenteur versus la vitesse va avec toute la force de ça. »

La nature qui nous entoure est sa source d’inspiration.

« Que tu sois partout sur le territoire, en dedans de 37 secondes, tu peux avoir un spectacle débile, surveilles le show parce qu’il se passe toujours de quoi. C’est tellement accessible d’avoir un show aussi grandiose que ça. J’avais pas le choix de m’y dédier, la façon que j’ai creusé ça pis trouvé

comment peindre ça, ce paysage-là, ça me fait tripper ».

L’Alternative

La Ville de Baie-Comeau a offert à Lénième d’exposer ses œuvres à l’Alternative, cependant l’artiste avait une tout autre idée en tête : une résidence de création.

« Les étoiles étaient alignées pour qu’ils m’offrent une expo et j’ai dit : non, go, on fait une résidence artistique. Laissez-moi de la place, je ne veux pas me dépêcher et venir tout mettre sur les murs, tout joli avec des cartons et des prix. Laissez-moi créer, donnez-moi du temps.

Son souhait a été exaucé puisqu’il est à l’Alternative depuis le 9 mars et il y sera jusqu’au 14 mai. Il faut surveiller la page Facebook de l’artiste pour voir quand il est présent pour ses différentes activités de création.