Le directeur général de Pointe-Lebel démissionne

Dix mois après son entrée en poste à la municipalité de Pointe-Lebel, voilà que Xavier-Émile Kauffmann a remis sa démission comme directeur général. Le climat tendu entre lui et la nouvelle mairesse, Michelle Martin, n’y serait vraisemblablement pas étranger.

Le départ immédiat de M. Kauffmann, désigné uniquement par son numéro d’employé et sa date d’embauche en mai 2022, a été confirmé en séance extraordinaire du conseil municipal, le vendredi 31 mars en après-midi. Sa fin d’emploi sera effective le 30 avril, date de son dernier jour de salaire.

Une trentaine de citoyens y ont assisté à la rencontre, qui visait aussi l’adoption de formalités administratives urgentes avant l’arrivée du mois d’avril, notamment les comptes à payer.

Une trentaine de citoyens ont assisté à la séance extraordinaire du conseil municipal de Pointe-Lebel, en plein vendredi après-midi.

« Est-ce que je suis l’élément déclencheur? Peut-être, probablement. Je suis une femme de caractère, c’est sûr. Mais est-ce que je dois tout prendre? Non, parce qu’il y avait beaucoup de choses avant que j’arrive », a fait remarquer la mairesse Martin, en poste depuis à peine un mois.

Elle avoue être une personne qui pose beaucoup de questions et qui aime aller au fond des choses. « Est-ce que le fait que j’agissais comme ça a dérangé, je ne le sais pas? », a laissé tomber celle qui se serait fait inviter, quelques jours plus tôt, à ne plus se présenter dans les bureaux municipaux, à moins de devoir rencontrer des citoyens.

Il n’en reste pas moins que son peu d’expérience en politique et le départ du directeur général place la municipalité dans une situation difficile. Mme Martin est en contact avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour obtenir de l’aide pour la suite des choses. « Pour qu’il nous guide, moi, ça fait juste quatre semaines, j’ai besoin (de savoir) comment je m’enligne ».

Une chose est sûre, Pointe-Lebel devra se remettre à la recherche d’un directeur général. Quant à celui qui vient de quitter, il a été mentionné dans la déclaration confirmant la démission de l’employé 13-019 qu’il avait accompli ses tâches et rempli les objectifs fixés avec l’entière satisfaction du conseil municipal.

Soulignons que Baie-Trinité doit également dénicher un nouveau directeur général après la démission de Gilles Provencher effective depuis la fin mars. Il était en fonction depuis un an.

Situation redressée

On se souviendra que Xavier-Émile Kauffmann est arrivé en poste à Pointe-Lebel alors que la municipalité était plongée dans la tourmente. Aux prises avec plusieurs lacunes dans sa gestion financière, la localité était alors accompagnée depuis un mois par la Direction de l’accompagnement et des finances municipales du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

À ce moment-là, les états financiers de l’année 2020 restaient à finaliser et ceux de 2021 n’étaient pas commencés. En l’espace de quelques mois, notamment grâce à l’embauche d’un technicien en comptabilité, le retard avait été rattrapé.

La Commission municipale du Québec avait également nommé une juge administrative à titre d’observatrice de la situation au sein du conseil municipal, entre autres pour s’assurer du respect des lois encadrant le monde municipal.

En décembre dernier, Pointe-Lebel réussissait à récupérer de justesse un montant frisant 1 M$ et provenant du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec, dont l’actuelle planification quinquennal a pris fin le 31 mars. De ce montant, environ 300 000 $ correspondaient à des factures qui n’avaient pas été réclamées convenablement dans le passé.

