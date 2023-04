Le Festival St-Marc Pardu dans l’bois dévoile sa programmation

Pépé et Sara Dufour (photo) font partie des têtes d’affiche du Festival St-Marc Pardu dans l’bois. Photo Facebook

C’est les 14-15 et 16 juillet que les festivaliers seront regroupés pour une deuxième année pour St-Marc Pardu dans l’bois. Les organisateurs ont dévoilé aujourd’hui la programmation de l’événement qui mettra notamment en vedette Pépé et Sara Dufour.

Une soirée avec Pépé et Sara, Bernard Adamus, Les Rats d’Swompe, Chris Chelios Band, The Brain Freeze, Les Shimmeux, The DeLorean, Boreal Rovers sont les têtes d’affiche du festival qui se tiendra sur trois jours, comparativement à une seule journée l’an dernier.

Les passeports sont en prévente à compter d’aujourd’hui au coût de 40 $, et ce, jusqu’au 1er mai. Après cette date, le prix régulier sera de 55 $.

Rappelons que le Festival St-Marc Pardu dans l’bois est l’idée de Cédric et Cynthia Lavoie, originaires de St-Marc-de-Latour et passionnés de musique depuis toujours. Ils ont rassemblé des membres de leur famille et des amis pour organiser cet événement musical unique dans la région.

Les trois jours de party musical se déroulent sur le terrain de Cédric, qui est aménagé spécialement pour accueillir un grand nombre de festivaliers. L’an dernier, lors de la 1re édition, plus de 400 personnes avaient assisté au spectacle du groupe Orloge Simard.