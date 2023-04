Deux auteurs-compositeurs-interprètes brilleront au Centre des arts de Baie-Comeau  

Au premier tour de l’évidence de Tire le coyote et Uapen Nuta de Katia Rock, deux univers complètement différents, fouleront les planches pour clôturer le mois d’avril au Centre des arts de Baie-Comeau.

La douceur et la profondeur des mots seront au rendez-vous les 14 et 27 avril. Autant auteurs, compositeurs qu’interprètes, chose certaine, les deux artistes feront voyager le public.

Tire le coyote, sera en spectacle au Centre des arts de Baie-Comeau le 14 avril 2023 à 20 h. (Photo : Centre des arts de Baie-Comeau)

Le spectacle Au premier tour de l’évidence de Tire le coyote présente son nouvel album, soit son neuvième en carrière.

Le monde de Benoit Pinette, artiste originaire de l’Estrie, se réserve d’être influencé par un son folk rock promettant de côtoyer les claviers. Il sera accompagné de ses cinq musiciens pour offrir aux spectateurs une soirée unique et mémorable le 14 avril à 20 h.

Katia Rock présentera quant à elle son tout premier album Uapen Nuta. En plus d’être auteure, compositrice et interprète, Katia est comédienne et conteuse.

Cette artiste pluridisciplinaire, native de Maliotenam sur la Côte-Nord, promet de transposer ses aptitudes artistiques pour venir toucher son public. Musique folk rock, contemporaine et ancestrale, tout sera au rendez-vous pour passer un moment culturel, chaleureux et émotif le 27 avril à 20 h.

Notons que la pièce de théâtre Les huit péchés capitaux de Christian Bégin est reportée au 27 septembre en raison de problèmes de santé de l’artiste qui a également dû décaler toute sa tournée.

La programmation complète du Centre des arts de Baie-Comeau est disponible sur son site web.