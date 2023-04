Les P’tits Bums sont champions de la Ligue de hockey de participation récréative 

Les P’tits Bums ont remporté la finale les opposant au Super Papy et sont les nouveaux champions de la Ligue de hockey de participation récréative (LHPR). L’équipe, avec à sa tête Nicolas Chéné, a remporté la Coupe au centre Henri-Desjardins le 2 avril.

Les nouveaux champions ravissent le titre qui appartenait aux Red Knights, gagnants des deux dernières années. Les Bums ont également terminé champions de la saison régulière. La troupe de Nicolas Chéné a remporté la première rencontre 6-2, mais s’est inclinée 6-5 au match suivant. Afin de départager l’équipe championne, la tenue d’une prolongation de 10 minutes a eu lieu et a couronné les P’tits Bums comme vainqueurs.

Le gardien Alexandre Martel a effectué un arrêt spectaculaire devant Marc-Antoine Roy du Super Papy pour propulser son équipe. Le premier marqueur des séries, Gabriel Pelletier et Billy Caron ont ensuite marqué pour accorder la victoire à leur équipe.

» À 4-0 pour eux-autres après la première période, on n’a pas paniqué. On s’est dit qu’on allait imposer notre rythme et qu’on allait gagner le reste du match. C’est ce qu’on a fait, on a bâti notre momentum en 2e et en 3e période et on l’a conservé en prolongation. C’est ça la force de caractère de notre équipe « , a mentionné l’attaquant Yves Tremblay.

Du côté des perdants, le capitaine Dave Tremblay dit « avoir tout laissé sur la glace ». Malgré un début de saison difficile, le Super Papy a su remonter la pente « inspiré par la fougue offensive de Domininc Caron et le brio du cerbère Pierre-Marc Perreault » pour se rendre jusqu’au championnat.