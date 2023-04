Le comité d’aide aux Ukrainiens ne chôme pas

On aperçoit les membres du Comité d’aide et d’accueil aux personnes d’Ukraine et d’autres pays, soit André Mwamba, Lysandre Arsenault, Sébastien Langlois, Alain Jourdain, Mathieu Pineault, Louise St-Pierre, Ksenia Tsypina, Gérard Pourcel et Jean-Émile Valois. Absentes : Chantale Chénard et Marie-Claude Gagnon. Photo François Trahan

Le Comité d’aide et d’accueil aux personnes d’Ukraine et d’autres pays de Baie-Comeau dresse le bilan de ses actions six mois après sa création et met la table pour ce qui l’attend.

Dans un communiqué diffusé mardi, le comité rappelle que sa mise sur pied à la fin d’octobre 2022 visait l’accueil des immigrants ukrainiens dans la Manicouagan et sur la Côte-Nord.

Pour atteindre ce grand objectif, le groupe compte d’abord faire connaître la région auprès des gens qui souhaitent quitter leur pays en guerre. Ensuite, il veut accueillir et aider les nouveaux arrivants en leur offrant un milieu de vie humain et sécuritaire.

Les membres du comité souhaitent aussi accompagner les gens pour faciliter leurs démarches de transport, d’installation et d’intégration. Enfin, le développement et le soutien d’un réseau de bénévoles et de familles d’hôtes sont aussi sur leur table à dessin.

À ce jour, sept Ukrainiens ont été reçus, soit cinq adultes et deux enfants. Des démarches se poursuivent auprès d’autres personnes.

Un poste stratégique

Rappelons qu’en mars, le comité a reçu un montant de 95 000 $ de la Fondation Mirella et Lino Saputo. L’argent servira en bonne partie à l’embauche d’un(e) conseiller(ère) en intégration sous la responsabilité d’Émersion.

Le reste de la somme permettra de constituer le Fonds d’urgence dédié aux nouveaux arrivants d’origine ukrainienne, auquel s’ajouteront les dons déjà recueillis par la paroisse La-Nativité-de-Jésus.

Le comité invite les gens qui souhaitent s’impliquer bénévolement pour la cause ou encore qui veulent accueillir dans leur foyer des familles ou des personnes ukrainiennes à se manifester auprès d’Émersion par courriel à : chantal.chenard@emersion.qc.ca.

Membres du comité

Louise St-Pierre

Gérard Pourcel

Ksenia Tsypina

Marie-Claude Gagnon

Sébastien Langlois

Alain Jourdain, Paroisse La Nativité-de-Jésus

André Mwamba, Paroisse La Nativité-de-Jésus

Jean-Émile Valois, Paroisse La Nativité-de-Jésus

Chantale Chénard, Émersion

Lysandre Arsenault, Émersion

Mathieu Pineault, Ville de Baie-Comeau