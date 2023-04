Écosystème entrepreneurial : la vocation de la Plaza des Rives changera-t-elle?

Une étude de faisabilité est en cours afin d’implanter un écosystème entrepreneurial à la Plaza des Rives à Baie-Comeau. En plus de revitaliser le bâtiment, le projet apporterait de l’oxygène à un centre-ville qui en a bien besoin et qui est appelé à faire partie d’une future zone du savoir.

Les démarches se poursuivent en vue de l’implantation éventuelle d’un écosystème entrepreneurial dans les murs de la Plaza des Rives à Baie-Comeau. Un projet qui, s’il se réalise, permettrait aussi de revitaliser un bâtiment commercial et un centre-ville qui en ont bien besoin.

La Ville de Baie-Comeau et ses partenaires réalisent actuellement une étude de faisabilité. La municipalité, qui coordonne l’étude, a obtenu plus de 100 000 $ du Fonds région et ruralité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour la mener à bon port.

Les résultats de l’étude en cours et la décision d’aller de l’avant ou non avec le projet sont attendus au plus tard le 31 décembre 2023.

Un quartier général

Pour le commun des mortels, un écosystème entrepreneurial peut sembler bien abstrait et avec raison. Mais dans les faits, il s’agirait d’une sorte de quartier général de l’entrepreneuriat, aussi appelé incubateur d’entreprises.

L’endroit deviendrait » un milieu de vie collaboratif inspirant de la Manicouagan pour accompagner les promoteurs et entrepreneurs en démarrage ou en croissance, afin de les propulser dans leur réussite « , souligne dans un courriel Pierre-Olivier Normand, agent aux communications à la Ville.

L’écosystème entrepreneurial regrouperait divers partenaires du développement économique pour offrir un guichet central aux entrepreneurs.

Analyses en cours

Dans le cadre de l’étude de faisabilité en cours, un contrat de 16 100 $ a été octroyé ces derniers mois à la firme STGM Architecture de Baie-Comeau afin de réaliser deux plans de concept pour le réaménagement intérieur de l’étage de la Plaza des Rives, avec estimations budgétaires. Une estimation des coûts pour la réfection de l’enveloppe extérieure du bâtiment fait également partie du contrat.

Des analyses sont aussi en cours, entre autres pour dresser le portrait des services existants, définir le modèle d’affaires et conceptualiser le fonctionnement.

Si la création de l’écosystème entrepreneurial va de l’avant dans le bâtiment de la rue Bossé, des partenaires publics et privés seraient interpellés pour y contribuer.

Comme le spécifie M. Normand, l’implication de la Ville dans la création d’un écosystème entrepreneurial n’est pas déterminée pour le moment. La valeur foncière de la Plaza des Rives, de propriété privée, est de 1,1 M$.

On se souviendra que l’option de réaliser le projet dans l’édifice désaffecté du 67-71, place La Salle a été étudiée avant d’être rejetée pour une question de coûts. La réfection de l’immeuble avait été estimée à 8 M$.

Il y a un an, une demande d’aide financière de 500 000 $ avait été acheminée à la Société du Plan Nord pour financer la concrétisation de l’écosystème. Jusqu’à maintenant, elle est restée lettre morte.