Un vent de nouveauté souffle sur le Club d’athlétisme de Baie-Comeau

De la nouveauté est attendue pour la nouvelle saison du Club d’athlétisme de Baie-Comeau qui commencera le 1er mai. La nouvelle cage à lancer installée à un nouvel endroit sur le site du stade des Baies arrivera d’une semaine à l’autre. Quant à Gaétan Simard, il a récemment été nommé entraîneur-chef du club.

Si l’on recule dans le temps, l’aire de lancer actuelle a été mise en place avant la création du parc de planche à roulettes. M. Simard explique que « lors de la création de celui-ci, à l’époque, il avait été mentionné à la Ville de Baie-Comeau que ce n’était pas une bonne idée de le positionner tout juste à côté de l’aire de lancer du disque et du marteau ».

L’entraîneur se souvient d’ailleurs de quelques péripéties en lien avec ce choix. « Avec les athlètes de haut niveau en lancer que nous avions ces dernières années, quelques projectiles (disques et marteaux) sont passés par-dessus les protections et ont atterri sur le béton du skatepark. Il y a des vidéos sur Facebook qui ont circulé, mentionnant que le club d’athlétisme n’avait pas de bon sens de lancer des objets sur le skatepark. Évidemment, les athlètes ne faisaient pas exprès. »

Cette situation a créé beaucoup de réactions et de nombreuses plaintes. Une visite des lieux par les responsables de l’organisation et des membres de la Ville a permis de prendre la décision de fermer cette partie du parc pendant les heures d’entraînement du club d’athlétisme. La Ville a également engagé un surveillant pour s’assurer de la sécurité des citoyens.

Avec l’arrivée de cette nouvelle cage, le club baie-comois sera maintenant autonome pour les heures d’entraînement. Les autres activités pourront avoir lieu en même temps que celle-ci. L’installation sera située derrière le parc de planche à roulettes en question et la surface du dekhockey.

Selon Steve Lavoie, président du conseil d’administration du club d’athlétisme, la Ville a fait les réaménagements nécessaires pour être prête au premier jour de la saison. Questionné par Le Manic, Pierre-Olivier Normand, agent aux communications à la Ville de Baie-Comeau abonde dans le même sens.

M. Normand a confirmé que la Ville a investi un montant de 194 280 $ afin que le projet puisse être réalisé par l’entreprise baie-comoise G&M Laplante Ltée. « Cette mise à niveau de ces installations va permettre d’optimiser l’aire de lancer avec la nouvelle cage en plus de rencontrer les standards actuels pour ce sport », a-t-il exposé en ajoutant que ce sera un service primordial pour le club et les athlètes et futurs athlètes de tous âges.

Patricia Lavoie, régisseuse aux communications au Centre de services scolaire de l’Estuaire, a également confirmé un investissement de 50 000 $ pour cette même initiative.

« Nous avons contribué parce que ce sont des équipements qui pourront aussi être utilisés par nos élèves en éducation physique ou lors des entraînements en parascolaire pour les élèves qui participent aux compétitions scolaires d’athlétisme présentées par le Réseau du sport étudiant du Québec », assure-t-elle.

De plus, « cette nouvelle cage va nous permettre d’accueillir des championnats de calibre provincial chez nous », a renchéri l’entraîneur-chef du club.

M. Simard informe que le nouvel équipement sera du même modèle que partout ailleurs. Les athlètes seront donc plus à l’aise puisque le système de lancer sera pareil en pratique que lors des compétitions. Selon lui, les athlètes pourront mieux performer. La cage en question mesurera 35 pieds et sera réglementaire de niveau international.

Le Club d’athlétisme de Baie-Comeau compte une cinquantaine d’athlètes dans la Manicouagan et la Haute-Côte-Nord, et ce, pour tous les niveaux. Les six entraîneurs en plus de l’entraîneur-chef peuvent enseigner toutes les disciplines possibles en raison des installations du stade des Baies.

Les jeunes athlètes ont l’opportunité de débuter ce sport dès l’âge de six ans. L’organisation sportive peut même accueillir des athlètes d’âge de catégorie senior et vétéran, à condition qu’ils pratiquent avec les jeunes du secondaire.

Notons que l’entraîneur-chef Gaétan Simard représente aussi le club aux compétitions provinciales, et ce, même s’il est âgé de 57 ans.

Au cours de la saison 2023, les athlètes participeront aux compétitions suivantes :

– Championnats d’athlétisme RSEQ Côte-Nord (27 et 28 mai à Baie-Comeau);

– Championnats québécois pour les catégories benjamin, cadet et juvénile (1er et 2 juillet à Laval);

– Championnats RSEQ provinciaux (10 au 11 juin à Rivière-du-Loup);

– Jeux du Québec (21 au 25 juillet à Rimouski);

– Championnats canadiens d’athlétisme jeunesse de la Légion (11 au 13 août à Sherbrooke).

Rappelons que le club s’est démarqué l’an dernier lors du Gala Athlètas de la Fédération québécoise d’athlétisme en rapportant un trophée à titre de finaliste dans les catégories Club par excellence 2022 et Développement des athlètes.