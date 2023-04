Le Club de tir de Baie-Comeau fête ses 35 ans

Le 7 avril 2023 marque le 35e anniversaire officiel du Club de tir L’Élite de Baie-Comeau. Il y en a du chemin parcouru depuis ces 35 dernières années, mais surtout il y a des passionnés qui ont fait grandir le club qui présente aujourd’hui une offre diversifiée.

Même si l’histoire du club de tir a commencé bien avant, le 7 avril 1988 constitue la date officielle de l’enregistrement auprès des instances gouvernementales.

Selon le président, Jean-Pierre Otis, l’histoire aurait débuté durant la Deuxième Guerre mondiale, si on se fie aux vestiges sur le terrain. À ce moment, c’était d’un champ de tir militaire qui a été abandonné après la guerre. C’est ensuite en 1988 que le déboisement commence et offre un nouveau souffle à l’endroit après le bail officiel. Roger Caron, alors président du conseil d’administration, travaille à multiplier les appuis et le financement nécessaires.

M. Otis raconte : « La construction de la bâtisse actuelle s’est terminée en 1992 avec l’inauguration officielle en juillet 1993. »

« On peut deviner toutes les centaines d’heures de bénévolat que ces gens ont investies dans ce gros projet afin de doter Baie-Comeau et la région d’un champ de tir de grande qualité. Il est presque unique au Québec avec ses 586 verges pour le tir à la carabine », déclare ce dernier.

Jean-Pierre Otis était membre du club depuis longtemps, mais en 2006, il se fait proposer le poste de président par M. Caron. Il accepte alors le défi et continue aujourd’hui d’y consacrer tout son temps avec passion et détermination. « Mon but, c’est vraiment de concentrer les activités de tir à un seul endroit. Je le dis sans aucune prétention, mais mon travail c’est de sortir le monde des pits de sable. Ici, c’est sécuritaire et réglementé et les gens peuvent venir pratiquer à un faible coût », fait-il savoir.

Évolution et instabilité

« C’est de plus en plus difficile depuis quelques années, avec tout ce qui se passe, comme le contrôle des armes à feu », affirme Jean-Pierre Otis. Pour lui, il est plus important que jamais de faire savoir que « le Club de tir regroupe des sportifs et des chasseurs qui sont respectueux des lois. »

« Par contre, on est ciblé presque comme des criminels », ajoute ce dernier précisant que, malgré la belle évolution que le club de tir a connue depuis les 35 dernières années, il reste encore du chemin à parcourir.

Le président indique être en réflexion sur certains cours qu’il donne en raison de l’instabilité de la situation vis-à-vis plusieurs catégories d’armes aimées des utilisateurs. « C’est très instable au niveau des lois et des règlements et aussi de l’approvisionnement », poursuit M. Otis. Cette situation rend plus difficile pour lui d’assurer une bonne relève pour les prochaines générations. D’autant plus qu’il y a encore un travail de promotion à faire, même en 2023.

« Je rencontre encore des citoyens de Baie-Comeau, des gens natifs de la région, qui ne savent pas que le club de tir existe. C’est pour ça que, cette année, je veux plus de visibilité avec toutes nos activités », déclare-t-il.

Jean-Pierre Otis et Daniel Boulay, respectivement président et vice-président du conseil d’administration du Club de tir. Photo courtoisie

Un club en santé

Le président est fier de constater toutes les activités offertes à ce jour au club de tir. Que ce soit le tir à la carabine, la section pour les armes de poing ou encore le tir à l’arc et à l’arbalète, il y en a pour tout le monde. Le tir à la carabine reste tout de même le secteur le plus populaire et connaît même une légère augmentation de la clientèle.

« Je suis content de pouvoir dire que le club, il est en santé », déclare M. Otis. D’ailleurs, à son arrivée à la présidence, le club comptait une trentaine de membres. Celui qui reste modeste sans vouloir s’attribuer tout le mérite précise que le club compte aujourd’hui quelque 200 membres. « On a d’excellents bénévoles qui donnent de leur temps au club », ajoute-t-il.

Pigeon d’argile

« Malgré certaines instabilités, la venue du tir au pigeon d’argile c’est intéressant », mentionne Jean-Pierre Otis. En effet, le club de tir L’élite est heureux de retrouver cette année, à même son terrain, l’équipement nécessaire pour offrir l’activité de tir au pigeon d’argile. En 2010, la section du club de tir aux pigeons d’argile a été fermée. Il y avait à ce moment un site de tir au pigeon d’argile au Mont-Ti-Basse, qui a également fermé pour le Camping Boréal.

C’est en 2020 que le projet renaît de ses cendres et la possibilité de l’aménager au club de tir est mise de l’avant. « À l’été 2021, on a commencé le déboisement et le tracé d’un chemin. Il fallait se pousser d’environ 200 mètres dans le bois pour permettre des zones de sécurité », indique M. Otis.

« C’est une grosse année pour nous de repartir tout ça », lance-t-il. Fébrile, ce dernier affirme que les travaux avancent très bien. Il prévoit aménager son premier lanceur au début de l’été 2023 et ainsi en faire une grande inauguration.

« L’intégration complète de tous les types de tirs, dans un endroit légal et hautement sécuritaire, constitue un objectif majeur de l’organisation », conclut le président.

Le club de tir L’Élite de Baie-Comeau est agrémenté pour 15 postes de tirs à la carabine : assis au banc, debout ou coucher. Il offre aussi des services de conseils techniques, de tirs de chasse, d’installation de télescopes et d’ajustement précis. Photo courtoisie