Place au théâtre : En cas de pluie, aucun remboursement

Julien Lavigne et Mélissa Béchard-Pelletier invitent la population les 14 et 15 avril prochains.

La comédie à saveur politique En cas de pluie, aucun remboursement de l’auteur Simon Boudreault est mise en scène par la troupe de théâtre du Cégep de Baie-Comeau. Elle sera présentée au public les 14 et 15 avril.

Mélissa Béchard-Pelletier est metteuse en scène pour la troupe de théâtre L’obscène depuis cinq ans et professeure de littérature au Cégep de Baie-Comeau. Chaque année, une pièce de théâtre est montée pour le public et la metteuse en scène a jeté son dévolu sur En cas de pluie, aucun remboursement cette saison.

«Je réfléchis beaucoup au choix de pièces. Je veux trouver une pièce qui se prête bien au cégep », mentionne Mélissa Béchard-Pelletier qui a été séduite par l’écriture et le mélange des thèmes de Simon Boudreault.

L’histoire se déroule dans un parc d’amusement, le Royaume du Super Fun. « Celui qui est à la tête du Royaume du Super Fun va prendre sa retraite et doit nommer son successeur. S’en suivent toutes sortes de jeux de pouvoir, des gamiques et des gens de l’extérieur qui arrivent et veulent prendre plus de place », explique d’entrée de jeu Julien Lavigne, assistant metteur en scène et étudiant en TACH, qui incarnera ledit patron, Louis le Juste.

Le King vieillissant tient à bout de bras son royaume depuis plus de 30 ans, mais a subi une crise cardiaque l’été d’avant en mangeant de la fondue au fromage dans une autotamponneuse en plein mois d’août.

Sa fille, Marie-Jeanne la Bien-Aimée, est pressentie pour prendre la place de son père, mais elle est superficielle, gâtée pourrie et peu vaillante. S’enchaîneront donc les personnages un à un qui convoitent tous la plus haute place du royaume.

Il y aura le beau séducteur François Le Bel, capitaine des glissades d’eau, la tomboy qui s’occupe des jeux d’adresse, Charlotte la Hardie, sans oublier l’obscur personnage du Bossu qui arrive de nulle part, mais qui veut à tout prix se faire embaucher.

Deux personnages ont été modifiés, soient Lucien Le Boeuf et Henriette La Bègue, qui sont à la base Lucille la Grasse et Henri Le Bègue dans la pièce.

Alliances, trahisons et manigances sont en plein cœur de cette pièce qui joue sur plusieurs tons, tout en restant légère et accessible à tous. « Il y a donc cet aspect-là de jeu de pouvoir qui est vraiment caché sous le thème un peu plus joyeux du parc d’attractions », souligne Julien Lavigne.

« C’est aussi exagéré et caricatural », ajoute la metteuse en scène. « Simon Boudreault ne s’en cache pas non plus, dans sa note d’auteur, il dit que son inspiration, c’est Shakespeare. Il s’est inspiré des jeux de pouvoir, des thématiques dans les pièces de Shakespeare, mais pour en faire une réécriture qui se passe dans un royaume… du Super Fun », précise cette dernière.

Les étudiants présenteront En cas de pluie, aucun remboursement à plus d’une reprise. Du 21 au 23 avril, ils participeront à l’Intercollégial de théâtre à Gatineau, un festival où toutes les troupes de tous les cégeps se regroupent pour une fin de semaine. Ce sera la première fois que Baie-Comeau présentera sa production à cet événement.