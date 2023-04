Le Groupe JGS acquiert le Grand Hôtel de Baie-Comeau

La bâtisse commerciale du Grand Hôtel de Baie-Comeau et du restaurant bar le Blues a été vendue au Groupe JGS. (Photo : Centris.ca)

Le Groupe hôtelier JGS fait son entrée sur la Côte-Nord. L’entreprise spécialisée en hébergement, dirigée par l’homme d’affaires québécois Jean-Guy Sylvain, se porte acquéreur du Grand Hôtel de Baie-Comeau.

Sur cinq pages Facebook d’entreprises acquises par le groupe hôtelier, le Groupe JGS a annoncé les 8 et 11 avril avoir fait l’acquisition d’un nouvel établissement hôtelier, soit le Grand Hôtel de Baie-Comeau.

La transaction n’a pas été confirmée par les deux partis au moment d’écrire ces lignes, mais tout porte à croire qu’elle sera effective prochainement.

Rappelons que le Grand Hôtel est la propriété de Denis Harel depuis plusieurs années et que ce dernier l’avait mis en vente.

Les détails de cette entente n’ont pas été dévoilés publiquement. Par contre, la mise en vente du bâtiment commercial est disponible sur le site Internet centris.ca.

Le restaurant et l’hôtel sont d’une superficie de 32 495 pieds carrés alors que celle du terrain s’élève à 19 408 pieds carrés. La somme de 4 500 000 $ plus les taxes était demandée par le vendeur. L’évaluation municipale 2022 totale s’élève à 1 716 300 $.

Le Grand Hôtel de Baie-Comeau est un complexe hôtelier qui comprend 48 chambres et qui est classé 4 étoiles. L’immeuble construit en 1938 est situé au centre-ville sur place La Salle. L’hôtel préserve son cachet historique et inclut le restaurant-bar Le Blues.

Au cours de la dernière année, le Groupe JGS a fait l’acquisition de plusieurs entreprises touristiques d’hébergement dans l’est du Québec. Il a notamment acheté le golf Boule rock, à Métis-sur-Mer, le motel Gaspésiana, à Sainte-Flavie, et l’hôtel Aquamer Thalasso-Spa, à Carleton-sur-Mer.

Jean-Guy Sylvain est déjà connu dans le monde de l’hébergement au Québec et aux États-Unis. Son entreprise possède un important parc hôtelier comprenant le Concorde, l’hôtel Universel, l’hôtel Ambassadeur à Québec et le camping Aztec situé à Granby et en Floride, entre autres.