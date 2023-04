Espace K Théâtre en tournée de parc en parc

Espace K Théâtre, pourrait vous surprendre cet été avec leur théâtre vagabond dans un parc près de chez vous.

Après la popularité de leur tournée extérieure à l’été 2022, Espace K Théâtre se prépare pour la prochaine saison à la demande de tous. Pour l’été 2023, l’équipe a décidé de reprendre une pièce théâtrale aimée des jeunes, qu’elle a diffusée à quelques reprises depuis 2011, soit Arthur s’en va-t-en guerre.

Ce théâtre jeune public, qui provoque la surprise sur son passage, vagabondera dans les fêtes de quartier ou les festivités extérieures. Josée Girard, la directrice générale et artistique de la troupe qui fête ses 40 ans, est très heureuse de revisiter une de ses œuvres préférées.

« J’ai un coup de foudre pour ce texte-là pour sa qualité du français. Ça incite également les jeunes aux bienfaits de la lecture », lance-t-elle, mentionnant l’excellent texte de Jean-François Laïssus et Pierre-Philippe Guay, qui en fait aussi la mise en scène.

Arthur s’en va-t-en guerre a été présenté en Basse-Côte-Nord, dans la Manicouagan et sur la Haute-Côte-Nord à différents moments entre 2011 et 2019. Depuis 12 ans, la pièce a toujours évolué avec son temps. Mme Girard transpose maintenant le projet à l’extérieur en adaptant sa mise en scène, les costumes et accessoires.

Notons que la troupe de théâtre a reçu une aide financière de 25 000 $ du Conseil des arts et des lettres du Québec, en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, les MRC de la Côte-Nord et Culture Côte-Nord.

Une irruption dans le quotidien

Il faut tout d’abord savoir que la pièce peint un tableau entre deux époques, alors qu’un tunnel du siècle permet la rencontre de deux personnages provenant d’époques différentes, Arthur et Merlin.

Merlin arrive dans la vie d’Arthur de manière très spontanée, croyant avoir affaire avec son ami Arthur le chevalier, vivant au moyen-âge. Il a besoin d’Arthur pour retrouver ses lunettes, volées par un méchant dragon. En revanche, il s’apercevra qu’il a traversé les époques et qu’il est plutôt devant Arthur le clochard des temps modernes.

« Le texte côtoie le post-modernisme, notre époque actuelle, mais aussi le moyen-âge. Il y a donc deux personnages qui se confrontent, sur le plan linguistique, par exemple », explique Mme Girard qui campe le rôle de Merlin. « Au début, quand Merlin arrive à l’impromptu dans le lieu d’Arthur, celui-ci a à composer avec la différence. Qu’est-ce que je fais avec la différence? Est-ce que je l’apprivoise, je la refuse, je m’en approche ou je m’en éloigne? Donc, le jeune doit faire face à cet enjeu au départ », poursuit-elle.

De plus, grâce au personnage d’Arthur, qui collectionne les objets, souvent ceux des enfants sur place, la pièce a pour but de démontrer l’importance de la préservation des objets dans le temps, mais aussi comment ils peuvent être utilisés autrement ou encore transformés pour leur donner une seconde vie.

Le spectacle a été conçu au départ pour être joué dans les salles de classes. Les acteurs arrivaient dans une classe au primaire, sans que les élèves le sachent, et faisaient irruption dans leur quotidien en les invitant comme spectateurs actifs dans l’histoire. « C’était ça au départ le concept. C’était de faire du lieu quotidien de l’enfant un lieu théâtral », souligne la directrice générale et artistique précisant que le concept sera maintenant transporté pour être joué à l’extérieur.

Ouvrez l’œil, car il se peut que Merlin et Arthur débarquent dans votre fête de quartier cet été!