Une nouvelle carte vélo pour la Côte-Nord

La nouvelle carte vélo Côte-Nord propose six circuits, dont l’un dans le secteur des Panoramas. Photo courtoisie

La nouvelle carte vélo Côte-Nord 2023-2024 vient de sortir et les améliorations des dernières années sur différents tronçons de la Route verte en font partie.

Faut-il rappeler que des travaux majeurs pour sécuriser la pratique du vélo ont été réalisés par la construction de pistes cyclable aux Bergeronnes en 2021 et à la sortie ouest de Baie-Comeau en 2022. Dans les deux cas, les cyclistes n’ont désormais plus à circuler sur de dangereuses côtes.

La Corporation Véloroute des baleines et Tourisme Côte-Nord poursuivent leur partenariat dans le lancement de la nouvelle carte vélo, dont le format permet une vue d’ensemble des pistes cyclables de la région et des circuits à explorer particulièrement.

« En ayant la carte d’un côté et les idées de circuits de l’autre, les cyclistes peuvent planifier leur voyage avec plus de précision et de flexibilité », peut-on lire dans le communiqué conjoint émis par les deux organisations.

Autant la version papier peut être utile, autant la version numérique la rend facilement accessible et consultable à tout moment, même en déplacement.

Six circuits

Six circuits sont proposés sur l’ensemble du territoire de la Véloroute des baleines, qui s’étend pour le moment de Tadoussac-Sacré-Coeur à Baie-Trinité. Pour chaque proposition, on y note le gain d’élévation, le type de surface, le lieu de départ, les services, les points d’intérêt et les établissements d’hébergement certifiés Bienvenue Cyclistes.

La carte vélo va plus loin encore en mettant à l’avant-plan des options pour partir à la découverte de la Côte-Nord sur deux roues afin de s’imprégner de ses paysages, sa culture, son histoire et sa faune.

La carte vélo Côte-Nord est disponible auprès de la Corporation Véloroute des baleines (www.veloroute-des-baleines.ca) et de Tourisme Côte-Nord (www.tourismecote-nord.com). Des versions papier et électronique (pdf) sont disponibles.