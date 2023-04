Le Port rembourse la Ville trois ans plus tôt

La Ville de Baie-Comeau recouvrera d’ici le 31 décembre 2023 l’entièreté des 600 000 $ avancés à la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau en 2020, à plus d’un an du transfert du quai fédéral à l’organisme privé et des quelque 45 M$ qui sont venus avec.

Le Port devait rembourser la Ville dès la cession devenue officielle en décembre 2021, mais ô surprise, il a découvert que l’enveloppe reçue du gouvernement fédéral ne pouvait servir à cela.

Fin 2022, alors qu’une première tranche de 100 000 $ avait déjà été versée, un protocole d’entente a été conclu entre les deux organisations en vue d’un remboursement des 500 000 $ restants à raison de 100 000 $ par année sur cinq ans.

Or, la corporation versera cette année des montants de 250 000 $ les 1er juillet et 31 décembre, ce qui permettra de boucler la boucle trois ans plus tôt.

En contrepartie, le conseil municipal a accepté, en séance publique le 17 avril, de renoncer à des frais d’intérêt de 5,25 % sur les 600 000 $ avancés. Selon le directeur général de la Ville, François Corriveau, l’aide ainsi consentie représente autour de 25 000 $.

« La Ville de Baie-Comeau veut être un partenaire et favoriser le bon déploiement des activités de la corporation sur son territoire », a précisé M. Corriveau, tout en notant que le remboursement anticipé fait l’affaire de la municipalité.