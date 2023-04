Un petit glissement de terrain survient sur la rue de La Falaise

Les services d’urgence ont été appelés sur la rue de la Falaise à Baie-Comeau, vers 9 h mercredi, à la suite d’un petit glissement de terrain survenu au pied d’une falaise derrière une résidence.

Policiers, pompiers et personnel du service de l’urbanisme et des travaux publics se sont déplacés dans le secteur pour constater les dommages rapportés par un citoyen qui marchait sur la berge. Dommages invisibles à partir du terrain en question.

Un périmètre de sécurité a été installé afin de sensibiliser d’éventuels marcheurs à ne pas s’approcher de la zone. Rappelons que le secteur communément appelé « le bas de la falaise » est situé dans une zone à risque de glissement de terrain.

« On est ici en prévention et non en intervention », a martelé Éric Gosselin, lieutenant au service de la Sécurité publique et protection incendie de la Ville de Baie-Comeau.

Les gens du service de Sécurité publique et protection incendie de la Ville de Baie-Comeau ont été appelés, tout comme des policiers de la Sûreté du Québec et du personnel du service de l’urbanisme et des travaux publics.

Il a expliqué que « c’est un marcheur qui marchait sur le bord en bas et qui s’est rendu compte qu’il y avait un petit glissement de terrain et a appelé immédiatement (le 911) ».

La fonte des neiges et la pluie abondante des derniers jours pourraient expliquer le décrochage.

« Nous, on est venu s’assurer que les gens ne sont pas en danger et ils ne le sont pas », a poursuivi le lieutenant. La propriétaire des lieux n’a pas souhaité s’adresser au journal Le Manic.

Selon l’analyse effectuée par les intervenants, la situation ne risque pas de s’aggraver pour le moment, confirme Pierre-Olivier Normand, agent aux communications à la Ville. Le service de l’urbanisme assurera cependant un suivi.

