Action-chômage appuie les fonctionnaires fédéraux en grève

Les fonctionnaires fédéraux en grève depuis mercredi reçoivent l’appui d’Action-chômage Côte-Nord.

Même s’il se dit inquiet des répercussions du conflit sur d’éventuels retards de traitement pour les chômeurs, l’organisme affirme, dans un communiqué, ne pas vouloir tomber dans le piège d’opposer les intérêts des travailleurs de la fonction publique et ceux des chômeurs.

» Ça fait des années que l’assurance-chômage est en déroute. Les retards dans le traitement des dossiers à l’assurance-chômage ne datent pas d’hier. Ce n’est certainement pas à cause des grévistes que certains prestataires attendent depuis deux, trois, voire six mois avant d’avoir une décision dans leur dossier « , fait remarquer Line Sirois, directrice générale d’Action-Chômage Côte-Nord.

L’organisme se dit solidaire avec les agents de Services Canada « parce que nous savons que les agents et les agentes de Service Canada ont à coeur l’amélioration des services pour les prestataires d’assurance-emploi », poursuit Mme Sirois, en rappelant que leur syndicat a dénoncé la situation et proposé des solutions pour améliorer les délais de traitement des dossiers à l’Agence du revenu du Canada et à Service Canada.

Une fonction publique avec de bonnes conditions de travail entraînera moins de mouvance au niveau des effectifs et la qualité et l’efficacité des services à la population en sera améliorée, conclut Action-chômage Côte-Nord.

Fait à noter, c’est l’ensemble du Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE), dont fait partie l’organisation régionale, qui appuie les membres de l’Alliance de la fonction publique du Canada.