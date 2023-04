Le mauvais sort s’acharne sur un panneau à Baie-Comeau

Le mauvais sort qui s’acharne sur un panneau d’affichage près de l’intersection de la rue des Hémérocalles et du boulevard Pierre-Ouellet à Baie-Comeau a été soulevé par Serge Deschênes, un citoyen, lors de la dernière séance du conseil municipal.

C’est que deux messages de bienvenue à des entreprises y ont été inscrits ces dernières années, mais finalement, elles ont fait volte-face.

Il y a d’abord eu la bienvenue souhaitée par la Ville de Baie-Comeau à Mason Graphite. Or, le projet de la minière n’a jamais abouti.

Serge Deschênes a invité les élus de Baie-Comeau à conjurer le mauvais sort au sujet du panneau d’affichage situé près de l’intersection de la rue des Hémérocalles et du boulevard Pierre-Ouellet.

Au cours de la dernière année, c’est à Orion constellation technologies que le message a été souhaité. Tout récemment, on a récemment appris que l’entreprise qui avait obtenu 22 mégawatts pour un projet de chaîne de blocs se retirait à la suite d’une transaction avec Bitfarms.

« Je pense qu’on n’est pas beaucoup chanceux avec ces annonces-là ces dernières années. Faudrait peut-être penser à conjurer le sort et trouver une autre formule », a lancé M. Deschênes aux élus, tout en suggérant d’axer le message plutôt sur le virage vert dans une vision plus large.

Le directeur général de la Ville, François Corriveau, lui a donné raison sur le sort à conjurer. « On avait mis Bienvenue Mason, Mason s’est pas fait. On avait dit Bienvenue Orion, Orion s’est pas fait. J’aurais peur de dire Vers un virage plus vert, tout d’un coup que ça ne se fasse pas non plus. On pensait à Bienvenue à Baie-Comeau, point final », a-t-il mentionné, en soulignant au citoyen prendre note de sa suggestion.

Une commande a déjà été passée pour retirer la mention Orion sur le panneau.