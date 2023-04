Logements étudiants : le cégep sonde le milieu sur le SEAO

Le cégep de Baie-Comeau est bien déterminé à trouver des logements pour ses futurs étudiants. En plus des démarches déjà entreprises ces derniers mois, il vient de publier un appel d’intérêt en ce sens sur le site SEAO.

Par l’entremise du Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec, l’établissement indique son intérêt à recevoir des informations ou des propositions de propriétaires ou de gestionnaires d’immeubles à logements pour de la location à ses étudiants.

L’objectif est simplement de pouvoir « mieux apprécier la capacité du marché à répondre à ses besoins spécifiques », peut-on lire. Il n’est pas question d’appel d’offres ou d’attribution d’un contrat.

Le cégep de Baie-Comeau prévoit une croissance importante de sa clientèle dans les prochaines années, en raison notamment des trois nouveaux programmes développés depuis 2020 et des efforts de recrutement à l’étranger et ailleurs au Québec. En 2023-2024, plus d’un étudiant sur trois devrait provenir de l’extérieur de la Manicouagan et cette proportion est appelée à augmenter par la suite.

« Cette croissance de la population étudiante arrive au même moment où la Ville de Baie-Comeau subit une crise du logement importante », écrit l’établissement d’enseignement collégial qui, uniquement pour la prochaine année scolaire, estime qu’une quarantaine de cégépiens éprouveront de la difficulté à se loger.

Les besoins

Le cégep se dit prêt à signer un contrat de location pour l’équivalent de 12 logements de trois chambres qui seraient disponibles à compter du 1er juillet 2024 et situés dans un rayon de trois kilomètres de l’établissement.

Il veut s’engager pour cinq (5) ans, soit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2029.

Le message de Manon Couturier :