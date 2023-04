Le quai de Ragueneau apporte des améliorations

Devenu un incontournable pour les touristes, le quai de Ragueneau apportera quelques améliorations sur son site afin d’y offrir une expérience optimale dès cet été.

La municipalité de Ragueneau peut compter sur la collaboration du Comité ZIP de la Rive-Nord de l’Estuaire afin d’installer un bloc sanitaire et un dispositif d’épuration des eaux usées sur le site de la halte du quai de Ragueneau.

Les travaux débuteront le 15 mai et devraient être tous exécutés le 15 juillet.

Cela permettra de mieux répondre aux besoins des campeurs et des visiteurs qui apprécient ce site pour ses sentiers pédestres, ses dinosaures, ses modules de jeux, le vieux quai et encore plus.

Il s’agit d’un projet évalué à 67 731 $ pour lequel la MRC de Manicouagan offre une aide financière de 54 185 $, dans le cadre des enveloppes budgétaires 2020, 2021 et 2022 de la Politique de projets structurants volet rural.