Le hockey mineur féminin va au-delà du jeu

Les joueuses de l’équipe féminine M11 B et M13 A n’ont pas eu beaucoup d’occasions de pratiquer ensemble avant de performer à la Coupe Chevrolet 2023. Malgré tout, la synergie a opéré et la force des Nord-Côtières a dominé pendant ce tournoi provincial au début avril.

« C’était une expérience magique, toutes les émotions étaient au rendez-vous. Des filles me disaient en pleurant que c’était le plus beau jour de leur vie, d’autres ont dormi avec leur médaille d’or », raconte Tania Bossé, entraîneuse en chef de l’équipe M11 B de la Côte-Nord qui a remporté le titre de championne provinciale à l’issue de ce tournoi.

Les camps de sélection pour participer à la Coupe Chevrolet 2023 se sont déroulés en janvier et l’événement était ouvert à toutes les hockeyeuses intéressées. Pour la plupart, les joueuses performent déjà dans des équipes mixtes durant la saison régulière.

Certaines d’entre elles n’avaient jamais exercé ce sport et d’autres étaient des joueuses de ringuette. « C’était vraiment une occasion pour toutes les jeunes filles qui voulaient prendre part à la Coupe Chevrolet 2023 », confie Mme Bossé.

Évidemment, la superficie du territoire crée des enjeux importants. Les athlètes des deux équipes provenaient de plusieurs secteurs éloignés, soit Fermont, Natashquan, Maliotenam, Sept-Îles, Port-Cartier, Baie-Comeau, Colombier et Forestville.

Il était donc difficile de se regrouper régulièrement. La collaboration des parents et la passion du sport devaient être prioritaires pour ces jeunes joueuses.

Pour l’entraîneuse en chef, il a été facile de se préparer puisque les athlètes féminines étaient déjà reconnues dans leurs équipes mixtes régulières.

« Ç’a bien opéré sur la glace. C’était toutes des filles qui se démarquaient individuellement, donc on a été capable de pousser le travail d’équipe étant donné qu’elles avaient de bonnes habiletés individuelles chacune. »

Mme Bossé souhaite créer l’équipe beaucoup plus tôt l’année prochaine pour saisir toutes les opportunités possibles.

Quant à Valérie Dufour, entraîneuse adjointe pour l’équipe M13 A, l’expérience va au-delà du hockey. « On veut solidifier leur confiance et on veut surtout qu’elles s’amusent », explique celle qui est aussi la représentante du hockey féminin à Baie-Comeau.

Elle souligne que, cette saison-ci, les hockeyeuses disponibles dans les catégories M11 à M15 pouvaient pratiquer ensemble une fois par semaine à Baie-Comeau. Cette rencontre s’ajoutait aux entraînements et matchs de leur saison régulière mixte.

Dans les pratiques consacrées au hockey féminin, on prend le temps de revoir la base. On veut solidifier leur confiance. Les approches fille et garçon ne se travaillent pas de la même façon en pratique. Elles doivent se sentir en confiance en premier pour ensuite mettre les efforts et performer. C’est habituellement le contraire chez les garçons. – Valérie Dufour

Le moment hebdomadaire était bien précieux pour les joueuses. Elles ont appris à se connaître et se soutenir. Cette solidarité et cette confiance permettent de populariser le hockey féminin dans la région en plus de se refléter dans la vie des participantes.

La possibilité du développement athlétique du hockey féminin dans la région reste importante dans le cœur des organisateurs.

Une activité à refaire

Tania Bossé se souvient de l’activité qui a été organisée pour les jeunes joueuses de la région cette année à Sept-Îles. Elles ont pu assister à un match de l’équipe professionnelle féminine La Force de Montréal et elles ont également pris le temps de rencontrer les joueuses professionnelles.

Cette rencontre a provoqué un grand impact chez la majorité des jeunes athlètes. Elles ont pu s’identifier et réaliser qu’un avenir sportif au hockey est possible en tant que femmes.

Les entraîneuses féminines de la Côte-Nord ont une tonne d’idées pour continuer d’innover au profit des joueuses de hockey de la région. D’ailleurs, plusieurs rencontres sont prévues au calendrier pour trouver des stratégies pour la saison 2023-2024.

Rappelons que les joueuses de la catégorie M11 B ont gagné les honneurs en prolongation 2 à 1 face au Husky féminin de Lévis.

De leur côté, les joueuses de la catégorie M13 A sont reparties avec la médaille d’argent au cou en finale par la marque de 2-0 devant la Gaspésie.

L’équipe nord-côtière M13A est repartie avec la médaille d’argent. (Photo : Hockey Côte-Nord)