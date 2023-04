Opération Enfant Soleil souligne la contribution de Serge Lepage

Éric et Sonny Cayouette, des 2Frères, et Jonathan Gendron, président-directeur général d’Opération Enfant Soleil, ont tenu à souligner les efforts et l’énorme contribution du bénévole Serge Lepage lors de leur passage à Baie-Comeau mardi. Le bénévole tient aussi dans une main la Médaille du député, remise récemment par le député de René-Lévesque, Yves Montigny, pour souligner ses 25 ans d’engagement.

Serge Lepage a été honoré par Opération Enfant Soleil pour ses 25 ans de bénévolat pour les enfants malades, mardi, à Baie-Comeau. Un bénévolat qui s’est traduit par des dons de 720 000 $ jusqu’à maintenant.

Le président-directeur général de l’organisme, Jonathan Gendron, et ses accompagnateurs pour la remise de dons aux deux hôpitaux de la Côte-Nord, Sonny et Érik Caouette des 2Frères, ont présenté à M. Lepage un cadeau en signe de sincère reconnaissance pour tous ses efforts. L’an dernier, une plaque lui avait été offerte.

Sonny Cayouette a d’ailleurs lu ce message au principal concerné au nom d’Opération Enfant Soleil : « Tu as toujours travaillé sans compter tes heures, souvent plus que les 35 heures semaine des travailleurs salariés. Comme si ce n’était pas assez, tu es resté positif et courageux dans les moments difficiles comme dans les bonnes années. Tu n’as jamais baissé les bras. Tu es notre perle rare »,

Le million un jour

Pour Serge Lepage, qui vit de l’aide sociale, la sollicitation pour Enfant Soleil est carrément un job à plein temps.

« Je travaille encore pour 10 ans parce que je veux pogner le million un jour », souligne l’homme de 57 ans connu pratiquement comme Barabasse dans la passion dans la Manicouagan tellement il sollicite des dons dans les endroits publics.

Il espère remettre 35 000 $ au prochain téléthon d’Opération Enfant Soleil le 4 juin. L’an dernier, il a terminé sa cueillette avec 30 500 $. Sa plus grosse récolte en 25 ans, il l’a enregistrée en 2005 avec plus de 39 000 $.

Son histoire

Le bénévole a la cause des enfants malades tatouée sur le coeur. C’est le décès subit de Marie-Soleil Tougas, la porte-parole d’Opération Enfant Soleil, qui a en quelque sorte été l’élément déclencheur en 1998, a expliqué Serge Lepage.

Mais lui-même ne l’a pas eu facile lorsqu’il était jeune. Victime d’une méningite à l’âge d’un an et demi, il a été hospitalisé à Québec en 1965. Il ne pouvait plus bouger, raconte-t-il. « Le médecin a dit il faut que tu donnes ton enfant. Ma mère a dit non, mon père a dit non ».

« J’ai commencé à marcher à huit ans et à neuf ans, j’ai commencé à quêter pour toutes les causes », ajoute-t-il, en citant au passage celles du cancer, de la dystrophie musculaire, les Chevaliers de Colomb.

