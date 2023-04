On aperçoit Marcel Plamondon en 2013 avec ses trois enfants, Louise, Guy et Pierre.

Marcel Plamondon n’est plus

Baie-Comeau vient de perdre un autre de ses pionniers avec le décès de Marcel Plamondon à l’âge de 93 ans. En 1960, 10 ans après la fondation de l’ex-ville de Hauterive, il aura été le premier résident de la rue Rouleau, tout comme il en sera le plus vieux à son départ à la fin de septembre 2021.

Celui qui a fait carrière comme courtier d’assurance agréé pendant une cinquantaine d’années s’est éteint à l’Hôpital du Saint-Sacrement à Québec le 23 avril des suites de problèmes cardiaques. Il souffrait aussi de la maladie d’Alzheimer.

Marcel Plamondon a quitté Baie-Comeau en juillet 2022, soit en même temps que son fils Pierre. « Je suis déménagé à Château-Richer et j’ai amené papa aussi. Je lui ai trouvé une belle résidence (pour aînés) parce qu’il nécessitait des soins quand même plus pointus », raconte le fils au téléphone.

Avant de se tourner vers l’assurance, le disparu a travaillé comme paie-maître pour Simard et frères, une compagnie qui avait des contrats pour la construction de lignes de transport d’électricité pour le complexe Bersimis et Manicouagan. Il a d’ailleurs résidé à Forestville quelques années avant de s’établir à Baie-Comeau.

Un visionnaire

Début 1960, la ville de Hauterive est toute jeune et en pleine ébullition. Après s’être fait refuser une augmentation de salaire par son employeur, Marcel Plamondon claque la porte et décide de se lancer à son compte dans l’assurance.

« Il a vu surtout le potentiel du développement à la fois pour gagner sa vie, mais aussi de la ville qui était en construction, en devenir », enchaîne Louise, l’aînée de la famille, également au bout du fil avec son frère. « Il était surtout content de s’établir là pour de bon, puis faire sa vie et contribuer au développement local. »

En 1996, le courtier d’assurance agréé prend sa retraite, mais reste copropriétaire du cabinet des Assurances Desjardins Plamondon et associés, né d’une fusion en 1990. En 2001, à la retraite de Gaétan Desjardins, Pierre Plamondon devenait coactionnaire avec son père. « Il a gardé un oeil sur la boîte jusqu’en 2013 », mentionne le fils, en rappelant qu’il y a 10 ans, le cabinet était vendu à Promotuel.

Marcel Plamondon aura aussi été propriétaire de Radio Côte-Nord et du camping Parc Buissonnette, dans le secteur Les Buissons à Pointe-aux-Outardes.

Des causes

Le disparu a aussi embrassé une multitude de causes tout au long de sa vie, parfois à titre de membre fondateur, comme pour la Chambre de commerce de Hauterive.

« Toute cause qui avait besoin de quelqu’un, il était là. C’était varié, il était président du club Les Grondeurs, il était président du comité d’école, il était marguiller à la paroisse, il était président du comité de patinage de vitesse. Dès qu’il y avait quelque chose qui se créait et qu’ils avaient besoin de bénévoles, il était là », se rappelle sa fille Louise.

« Il s’occupait du conseil des guides et des scouts. Autrement dit, toute activité qu’on faisait ou que la communauté avait besoin de développer et où son talent pouvait être mis à profit, il était dedans. C’est vraiment un développeur de la qualité des services et des propositions offerts à la population », conclut-elle.

Les funérailles de Marcel Plamondon auront lieu le samedi 6 mai, à 13 h 30, en la cathédrale Saint-Jean-Eudes. La famille recevra les condoléances le vendredi soir et le samedi avant-midi à la Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan.