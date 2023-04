Succès pour le tournoi des marchands

Le Club de curling de Baie-Comeau a tenu les 22 et 23 avril le Tournoi des marchands Maxi. Ce sont 31 équipes qui se sont affrontées lors de cette grand célébration mettant fin à la saison 2022-2023.

Grâce aux sommes récoltées lors des déjeuners et dîners, la Vallée des Roseaux et au Comptoir alimentaire L’Escale reçoivent chacun un don de 1 155 $. Serge Lévesque, président du Club de curling, remercie tous les bénévoles impliqués et se dit déjà prêt pour la prochaine saison.

Voici les gagnants du tournoi :

L’équipe de Distribution Carl Desbiens a remporté dans la Classe A contre Image Xpert. Photo courtoisie

Dans la classe B, c’est l’équipe du commanditaire Clinique Dentaire Manicouagan qui a remporté contre Déneigement E.B Enr. Photo courtoisie

Autobus Deschênes est l’équipe gagnante de la classe C. Elle a joué contre Le Marché Joliet. Photo courtoisie

L’équipe de la Librairie Côté a remporté contre Vicky Veilleux Esthétique dans la classe D. Photo courtoisie