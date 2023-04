Un cap historique de 600 000 $ atteint à La Vallée des Roseaux

L’objectif de 525 000 $ de la campagne 2022-2023 de La Vallée des Roseaux a été fracassé de belle façon avec une récolte de 600 000 $. On aperçoit le président d’honneur, Alain Dionne (à gauche) en compagnie de Marie-Ève Plante, Dany Belzile, Valérie Pelletier et Josée Girard.

La Vallée des Roseaux est très chère au coeur des Manicois et le succès fou de la campagne 2022-2023 le prouve avec une récolte de 600 000 $ sur un objectif de 525 000 $.

Président d’honneur de la campagne au thème Reprendre le rythme vers de nouveaux horizons, Alain Dionne, propriétaire du magasin Canadian Tire, avait le sourire plus qu’éclatant jeudi en dévoilant le montant amassé.

Il n’a pas manqué de souligner l’appui énorme de l’équipe de feu de La Vallée des Roseaux pendant la campagne. « C’est incroyable comment c’est une équipe qui travaille fort, des gens de coeur. Les gens qui sont là veulent faire mieux », a-t-il dit.

Dans les faits, la dernière campagne de financement aura permis de recueillir 590 360 $, mais comme M. Dionne dit aime les chiffres ronds, pour reprendre ses paroles, il a ajouté 9 640 $ pour atteindre le cap des 600 000 $. C’est 100 000 $ de plus que la campagne 2021-2022.

Les Lajoie en relève

C’est sous le thème très bien choisi En famille, dans la joie, on va encore plus loin, qu’Yvan et Maxime Lajoie, le père et le fils, assumeront la présidence d’honneur de la prochaine campagne de financement. Ils espèrent récolter 625 000 $.

Yvan Lajoie a rappelé avoir connu de très près La Vallée des Roseaux pendant quelques jours en 2017 avant le décès de sa conjointe. « J’ai vraiment vu de l’intérieur ce qu’était La Vallée des Roseaux », a-t-il dit, en insistant sur la qualité du personnel et des soins prodigués.

Il a invité la population à faire équipe avec lui et son fils dans la prochaine année « afin de veiller à ce que La Vallée des Roseaux ne soit jamais en fin de vie ».

D’autre part, il faut souligner que Maxime Lajoie a eu un grand mot à dire dans les 60 000 $ amassés pour la maison de soins palliatifs lors de la dernière campagne des Biscuits sourire de Tim Hortons, en raison d’un défi de vente lancé avec un ami.

« Notre objectif sera donc de 625 000 $. Je ne peux pas vous garantir qu’on va y arriver, mais je peux vous promettre qu’on va tout faire pour y arriver », a assuré le fils Lajoie.