Des joueurs de Baie-Comeau dans le succès des Jeannois d’Alma

Vincent Dupuis et Mathis Côté (photo) font partie des Jeannois du collège d’Alma, tout comme Thomas Boudreau-Millaire et Adam Bernard. Les quatre sont de Baie-Comeau et étudient au programme de Techniques policières. Photo Édouard Nadeau

Pour la première fois en 15 ans d’existence, les Jeannois du collège d’Alma bataillent pour le championnat de la Ligue de hockey collégial masculin division 1 du Québec. Vincent Dupuis, Mathis Côté, Thomas Boudreau-Miller et Adam Bernard, de Baie-Comeau, vivent la frénésie de ce moment historique en compagnie de leur entraîneur adjoint, Vincent Migneault, également de Baie-Comeau.

La série finale qui oppose les Jeannois aux Patriotes du cégep de Saint-Laurent s’est amorcée à Alma vendredi.

Pascal Hudon, entraîneur-chef et coordonnateur du programme de hockey depuis le tout début, est évidemment ravi de voir les siens accéder à l’étape ultime. « On a un beau noyau de finissants, un beau noyau de leaders, en partant avec Vincent, qui est capitaine de notre équipe », a-t-il mentionné.

On aperçoit l’entraîneur-chef des Jeannois du collège d’Alma, Pascal Hudon. Photo courtoisie

Selon lui, les Jeannois ne sont pas l’équipe la plus talentueuse sur papier, mais les individus qui la composent, la chimie du groupe et l’assiduité aux consignes du système de jeu font la différence.

De l’expérience

L’an passé, l’équipe avait perdu le match ultime de la demi-finale. Cette expérience lui a servi. « On apprend de nos défaites. Cette année, on savait à quoi s’attendre. Nos leaders ont été capables de transmettre leurs expériences aux jeunes. Ça a fait en sorte que dans la dernière série, on a été capables de rebondir et d’aller chercher la série demi-finale », a fait remarquer l’entraîneur-chef.

Les Jeannois n’ont pas la meilleure offensive de la ligue, mais côté défensive, ils sont réellement là. Au cours de la saison régulière, l’équipe a été celle qui a accordé le moins de buts. « On est une équipe qui joue hermétique et qui travaille fort. On n’a pas de superstar dans l’équipe, je pense que c’est un travail d’équipe et tout le monde amène ce qu’ils ont à amener à l’équipe », poursuit Pascal Hudon.

Ce dernier insiste sur le fait qu’il ne priorise pas les joueurs qui ont du talent, mais bien ceux « qui ont de l’attitude et que je sais qu’ils vont continuer de progresser et qu’ils vont avoir une fierté de jouer pour notre organisation ».

De bons mots

Thomas Boudreau-Miller et Adam Bernard en sont à leur première année avec la formation. Même s’ils ne font pas nécessairement partie de l’alignement partant et observent les matchs à partir des gradins, ils ont connu une bonne progression à l’entraînement et Pascal Hudon sait qu’il peut compter sur eux si un joueur se blesse.

De Mathis Côté, qui termine sa deuxième année dans l’équipe, l’entraîneur-chef note son impact important à la défense. « C’est notre meilleur joueur au niveau des mises au jeu. En désavantage numérique, c’est un de nos meilleurs joueurs aussi. Il est souvent appelé à jouer contre les meilleurs joueurs de l’autre équipe. Pour moi, c’est un joueur de rôle vraiment important, c’est un bon coéquipier et avec le temps, c’est rendu un bon leader aussi. »

Au sujet de Vincent Dupuis, son capitaine des deux dernières années et au sein de l’équipe depuis trois ans et demi à la suite d’une demi-saison avec Le Drakkar de Baie-Comeau, Pascal Hudon insiste sur sa personnalité qui s’arrime tellement bien avec la philosophie de l’équipe.

« C’était le genre de capitaine que je voulais avoir. C’est le genre d’exemple que je voulais avoir. C’est un gars qui a beaucoup de caractère, qui se présente à chaque pratique, à chaque match et qui est assidu au niveau de sa technique policière aussi. Pour moi, c’est un bon exemple. »

Soulignons que les quatre joueurs de Baie-Comeau sont inscrits au programme Techniques policières.