Des robots au service des personnes aînées

Les deux nouveaux aides-service ont fait leur entrée en salle à manger à la résidence de personnes âgées le Château de Baie-Comeau. Les robots ne remplacent pas à eux seuls un employé, mais sont d’un soutien inestimable.

« Ça va tellement nous aider à prendre un peu plus de temps avec nos résidents, leur demander comment ils vont, leur mettre une main sur l’épaule. Parce qu’actuellement on n’a pas le temps », confie Marie-Claude Pouliot, serveuse à la salle à manger lors de la première journée d’implantation des robots BellaBot, conçu par la compagnie chinoise Pudu.

Ces deux robots technologiques et divertissants font partie de la routine des repas officiellement depuis le 26 avril au Château de Baie-Comeau.

Marie-Claude Pouliot, serveuse à la résidence, peut prendre plus de temps avec les résidents.

Leur aide permettra d’améliorer la qualité de vie des employés au service de la salle à manger.

Tous les jours, elles doivent servir en moyenne 200 repas de trois services midi et soir.

Les fatigables allers-retours se faisaient ressentir et le temps accordé aux résidents n’était pas à la hauteur des valeurs humaines de la résidence.

Ajoutons à cela que les repas pouvaient se refroidir rapidement.

« Je tiens à préciser que les robots ne remplacent pas les humains. Au contraire, ils sont là pour venir en aide aux serveuses, pour leur permettre de mieux exécuter leur travail », rassure Stécy Privé, directrice générale de la résidence.

La coordination des repas de la résidence est conçue comme une forme de banquet. Les résidents restent assis pendant le service des repas.

Ce sont les employés qui se chargent de servir et de débarrasser les résidents. Ils s’assurent également qu’ils ne manquent de rien.

Les deux robots deviennent donc une aide fiable et infatigable. Ils sont précisément utilisés lors des quatre services et ont une capacité de remplissage de 12 à 16 repas à la fois, par robot.

Les robots ne remplacent pas les humains. Au contraire, ils sont là pour venir en aide aux serveuses. – Stécy Privé

Les BellaBot sont tout d’abord programmés par les employés pour planifier un schéma logique et efficace dans les sept sections de la salle à manger.

Ils vont également par eux-mêmes en cuisine de façon autonome. L’intérieur est fabriqué avec des tiroirs de rangement et une circulation de chaleur, ce qui permet aux repas d’arriver à la bonne température.

En plus d’aider les employés, les nouveaux équipements sont interactifs et sécuritaires, étant équipés de capteurs 3D.

Sur l’écran d’accueil, les robots aux allures d’un chat peuvent montrer de multiples expressions.

Ils sont en mesure de jouer de la musique, parler, ronronner et chanter joyeux anniversaire.

Bien que la technologie robotique puisse leur permettre de desservir, madame Privé précise que ce sont les serveuses qui conservent cette tâche afin de ne pas mélanger le service de nourriture et la vaisselle salie.

Des robots qui ont fait leurs preuves

Julie Perron, employée dans la résidence pour personnes âgées Château St-Marie en Beauce, était présente pour former les employés pendant les services de repas.

Avec l’implantation de la technologie depuis une année dans leur résidence, Mme Perron explique que c’est tout le monde qui en sort gagnant.

« Le but du robot, c’est que les employés marchent moins et peuvent être plus près du résident. »

Le Manic s’est entretenu avec des résidents présents lors du premier service officiel avec les nouveaux amis robotiques.

Pour la majorité d’entre eux, la présence de Bella 1 et Bella 2 est agréable et surtout justifiée pour les employés.

Une dame a souligné le nombre de pas que les serveuses devaient sauver grâce à cette technologie. Elle a applaudi le projet.

Stécy Privé a exprimé qu’aux premiers abords, les résidents ont confié qu’ils ne croyaient pas voir un robot venir en aide à des employés de leur vivant.

Les robots seront baptisés à nouveau prochainement, lorsque les aînés auront choisi de nouveaux surnoms.