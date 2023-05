Il y a encore plus d’heures de découverture ambulancière enregistrées en 2022-2023. Photo : Courtoisie

Encore plus d’heures sans ambulance sur la Côte-Nord en 2022-2023

Les années se suivent et se ressemblent dans le milieu de soins préhospitaliers d’urgence sur la Côte-Nord. Les ambulances continuent de passer encore plus d’heures dans le stationnement, faute de main-d’œuvre pour les opérer. En 2022-2023, 6 691 heures sans ambulance ont été cumulées dans la région, une hausse de plus de 2 000 comparativement à la dernière période.

Selon les données transmises par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023, la Côte-Nord a enregistré 564 ruptures de service ambulancier. Il s’agit encore une fois d’une augmentation de 82 interruptions.

Plus précisément, c’est à Baie-Comeau que la situation laisse le plus à désirer. Quelque 1 292 heures n’ont pas été couvertes par les paramédics, une nette différence avec Sept-Îles qui arrive en deuxième position avec 909 heures.

Suivent ensuite Havre St — Pierre (678 h), Natashquan (666 h), Les Escoumins (630 h), Rivière-au-Tonnerre (594 h), Manic-5 (540 h), Forestville (462 h), Port-Cartier (450 h) et Baie-Trinité (446 h). La municipalité qui s’en sort le mieux est Sacré-Cœur (21 h), dont les services ambulanciers sont gérés par l’entreprise Ambulances Sacré-Cœur.

Du côté de la Basse-Côte-Nord, Fermont et Schefferville, ces régions n’ont toutes cumulé aucune heure de découverture en 2022-2023.

Notons que sur la Côte-Nord, un total de 22 ambulances couvre le vaste territoire. C’est à Baie-Comeau et Sept-Îles que l’on en retrouve le plus, soit trois pour chacune de ces villes. Aux Escoumins, à Forestville, Port-Cartier et Havre-St-Pierre, deux ambulances sont en fonction.

L’an dernier, à la fin juin, le journal Haute-Côte-Nord dénonçait les heures de découverture ambulancière dans un dossier de deux pages. Chez Paraxion, on affirmait que les services préhospitaliers d’urgence vivaient la pire période en termes de pénurie de personnel et de ruptures de service.

Des solutions avaient été mises de l’avant par l’entreprise. Tout porte à croire qu’il reste encore du chemin à faire.

Voici les heures de découverture ambulancière transmises par le CISSS de la Côte-Nord pour l’année 2022-2023.