Le Festival de la bière revient pour une huitième édition!

Les organisateurs du Festival de la bière de la Côte-Nord viennent de confirmer que l’évènement se déroulera du 3 au 5 août 2023.

Une conférence de presse, prévue à la mi-mai, communiquera des informations sur cette nouvelle édition. Le président du comité organisateur, Carl Beaulieu, devrait nous en apprendre plus sur la programmation musicale, la date des préventes, ou encore les nouveaux tarifs.

Rappelons que le Festival de la bière avait attiré plus de 5 000 personnes en 2022. Les artistes et les brasseurs avaient séduit les spectateurs, tout comme la nouvelle configuration en U.

Après le succès de l’édition précédente, Carl Beaulieu espère cette fois que le festival accueillera plus de kiosques, et notamment plus de distilleries. Tout cela dépendra de la production et de la main-d’œuvre disponible. Mais une chose est sûre : le Festival de la bière s’apprête à retrouver un public baie-comois déjà convaincu!

