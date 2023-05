Baie-Comeau ne passe pas inaperçue lors d’un Championnat d’arts martiaux

Sifu Hendy Tremblay, Scott Richard, Kézia Urielle, Eva-Marissa Beaudry-Palma, Pierre Marcoux, Ophélie Marquis, Laura Bérubé, Jacob Lévesque (instructeur), Daphnée Gagnon et Danika Imbeault. Photo courtoisie

Les athlètes du Club de kung-fu Le Tigre du Nord de Baie-Comeau ne sont pas passés inaperçus lors d’un des plus importants championnats d’arts martiaux au monde, le Québec Open.

Des compétitions réunissant plus de 1 200 meilleurs athlètes au monde se sont tenues du 27 au 29 avril.

C’est un grand retour pour cet événement depuis la pandémie. Le Québec Open réunit des karatékas et compétiteurs en provenance d’une quinzaine de pays. Ceux-ci viennent se mesurer aux meilleurs de leur discipline.

Résultats

Le Club de kung-fu Le Tigre du Nord de Baie-Comeau était représenté par huit athlètes, soit six filles et deux garçons.

Dans la tranche d’âge des 10-11 ans, Kézia Urielle est arrivée en 2e position dans la catégorie combat ainsi qu’en 3e position en kata traditionnel. Laura Bérubé a décroché la 2e place en kata traditionnel et la 3e en kata armé. Finalement, Danika Imbeault a terminé 5e en kata traditionnel.

Chez les 12-13 ans, Ophélie Marquis est repartie avec la 2e place en combat ainsi qu’avec la 3e place en kata traditionnel. Daphnée Gagnon s’est classée 3e dans deux catégories, soit le kata traditionnel et le combat.

Eva-Marissa Beaudry-Palma s’est positionnée tout en haut du podium dans la catégorie kata traditionnel et 3e en combat pour les 14-15 ans. Chez les 40 ans et plus, Pierre Marcoux s’est classé 2e dans la catégorie kata traditionnel.