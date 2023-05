Le maire de Godbout annonce son départ

Les citoyens de Godbout retourneront aux urnes dans les prochains mois afin d’élire un nouveau maire pour succéder à Jean-Yves Bouffard, qui vient d’annoncer sa démission prochaine.

M. Bouffard quittera ses fonctions le 31 mai. Il a remis sa lettre de démission au directeur général de la municipalité, Gilles Provencher, dimanche après-midi.

L’homme en est à son deuxième mandat à la mairie, après un passage de 16 mois comme conseiller. À l’élection de novembre 2021, il avait remporté la victoire devant ses deux opposants, Alain Labrie et France Caron.

La rumeur de son départ, qui circulait déjà la semaine dernière au sein de la communauté godboutoise, s’est rendue jusqu’au journal Le Manic vendredi. Malgré quelques tentatives effectuées ce jour-là, il a été impossible d’obtenir la confirmation de la part du principal intéressé.

Dimanche, le directeur général confirmait toutefois avoir reçu la lettre de démission de M. Bouffard. Il en avisera la population lundi soir lors de la séance ordinaire du conseil municipal de Godbout, qui se tiendra en l’absence de M. Bouffard.

En décembre 2022, une enquête de la Commission municipale du Québec (CMQ), plus précisément de la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale (DEPIM), avait conclu que le maire et une conseillère avaient contrevenu au Code municipal et à la Loi sur le traitement des élus municipaux. Elle avait également dénoté un cas grave de mauvaise gestion au sein de la municipalité.

Une de plus

Godbout deviendra donc la quatrième municipalité de la MRC de Manicouagan depuis janvier 2023 à devoir élire un nouveau maire.

Le 19 février, Michel Desbiens accédait à la mairie de Baie-Comeau. Une semaine plus tard, c’était au tour de Michelle Martin de devenir mairesse de Pointe-Lebel.

Le 3 mars, Christian Malouin a été élu sans opposition à la mairie de Chute-aux-Outardes à la fermeture de la période de mises en candidature.