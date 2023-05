Alcoa invite la population à une activité portes ouvertes

Ça fait bien longtemps que l’Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau n’a pas ouvert ses portes au grand public. En 2016, seuls des employés et leurs invités avaient pu participer à une activité portes ouvertes.

L’Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau ouvre très rarement ses portes au grand public, mais les samedi et dimanche, 27 et 28 mai, les gens y sont conviés pour une visite de ses installations.

Dans les faits, le plus grand employeur de la Manicouagan organise une activité portes ouvertes pour ses employés et leurs invités ainsi que pour la population en général. Il veut lever le voile sur ses opérations au quotidien et sur les nombreux changements apportés à l’usine ces dernières années.

La formule de trajet libre sur un parcours balisé a été retenue. Des stations aménagées ici et là permettront à des employés d’expliquer les étapes du procédé et montrer les équipements et technologies utilisés.

Des groupes de visiteurs seront accueillis toutes les 15 minutes entre 9 h et 16 h pendant les deux jours.

» La dernière activité du genre remonte à 2016. Nous avions alors permis à nos employés de venir visiter avec leurs invités. Cette fois, nous élargissons au grand public, en pensant particulièrement à nos employés retraités dont plusieurs ont manifesté l’intérêt de revenir voir l’usine où ils ont fait carrière « , a mentionné Luc Bourassa, directeur Ressources humaines et Communications de l’Aluminerie de Baie-Comeau, dans un communiqué.

L’aluminerie compte déjà plus de 1 000 visiteurs inscrits. Ceux qui souhaitent profiter de cette occasion qui n’arrive pas souvent doivent obligatoirement s’inscrire sur la plateforme de réservation en ligne au www.lepointdevente.com/billets/alcoa2023.

Aussi, le jour J, les visiteurs préalablement inscrits devront s’enregistrer en se rendant au Jardin des glaciers, 3, avenue Denonville, d’où un autobus les conduira sur le site.

Rappelons que plus de 900 employés travaillent à l’Aluminerie de Baie-Comeau, qui produit autour de 312 000 tonnes métriques d’aluminium par année.