Auto-Cam inaugure son nouveau magasin

Un peu plus de 18 mois après un terrible incendie, l’entreprise Auto-Cam de Baie-Comeau a procédé, jeudi, à l’ouverture officielle de son nouveau magasin, reconstruit à la même adresse au 335, boulevard La Salle.

On se souviendra que le 28 octobre 2021, un incendie foudroyant s’était déclaré au petit matin dans le commerce spécialisé dans les pièces d’automobiles. Une quarantaine de pompiers avaient combattu les flammes dans le bâtiment qui sera finalement déclaré perte totale.

En deux temps, trois mouvements, Auto-Cam se trouvait un nouveau toit temporaire non loin sur le boulevard La Salle et les clients pouvaient y faire leurs achats.

Comme le mentionne le directeur général de l’entreprise, Dean Carbonneau, les travaux de reconstruction ont représenté un investissement de 2 M$. Une partie de la facture a été assumée par l’assureur selon la valeur de l’ancienne bâtisse.

Complètement redessiné

Érigé sur les mêmes fondations que l’ancien, le bâtiment neuf a été redessiné au complet afin de permettre d’avoir beaucoup plus de marchandises sur les étalages et des allées plus larges et claires.

« On voit très bien. Ça circule dans les allées, c’est propre et y’a de l’espace. La hauteur nous donne une luminosité et on voit vraiment tous les produits. Les produits qu’on avait dans notre autre magasin et qu’on a encore aujourd’hui, les clients les redécouvrent parce qu’on les voit bien », poursuit Dean Carbonneau, visiblement très fier.

Le nouveau bâtiment offre plus de place pour la marchandise à un point tel que l’inventaire sur le plancher a doublé. « On a amélioré énormément toutes les lignes que nous avions déjà. On a ajouté quelques nouvelles lignes de produits », souligne M. Carbonneau, en parlant du jour et la nuit entre avant et après.

Il fait notamment référence à Silverwax dans l’esthétique automobile, gamme dont Auto-Cam est le distributeur officiel à Baie-Comeau. Du côté de l’offre d’outils Milwaukee, l’homme d’affaires affirme que l’inventaire a carrément explosé.

De plus, le magasin a grandement bonifié son offre de matériel de plein air, que ce soit avec ses réchauds de la marque Martin ou ses produits pour l’entretien ou la réparation des véhicules récréatifs.

Aussi, les amateurs de nautisme peuvent désormais découvrir chez Auto-Cam une ligne d’items pour les petites et les grosses embarcations.

À cela, ajoutons les entrepreneurs en construction qui y trouvent leur compte plus que jamais. « En ayant la chance d’avoir travaillé avec beaucoup de contracteurs sur la nouvelle bâtisse, j’ai pu connaître beaucoup mieux leurs besoins. Donc, on a pu rentrer du matériel pour les contracteurs au niveau de l’entretien. Ça peut être des balais, des poubelles, des boulons, des équipements de sécurité ou des échelles », explique le directeur général.

Bumper to Bumper

Auto-Cam est aujourd’hui affilié à la bannière Bumper to Bumper, ce qui lui assure une image nationale et le support d’un réseau de 3 200 commerces au Canada, notamment pour son marketing et ses circulaires. La bannière est présente dans pratiquement toutes les régions du Québec.

Onze personnes sont à l’emploi d’Auto-Cam. Pour le moment, le nouveau magasin opère avec le même nombre d’employés qu’avant, mais la création de deux à trois postes est envisagée.