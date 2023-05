(Vidéo) La Manicouagan à l’heure des cinémomètres vivants près des écoles

Une activité de sensibilisation à la limite de vitesse en zone scolaire à l’aide d’un cinémomètre vivant s’est déroulée, mercredi midi, à proximité de l’école La Marée à Pointe-Lebel.

Trois élèves de sixième année et trois étudiants du programme Techniques policières du cégep de Baie-Comeau ont apporté leur contribution à l’exercice en compagnie de policiers de la Sûreté du Québec.

« On est en semaine de prévention pour la vitesse dans les zones scolaires. On a la chance d’avoir un outil qui nous est prêté par la Société de l’assurance automobile du Québec. On appelle ça cinémomètre vivant », a mentionné la sergente Stéphanie Deschênes, coordonnatrice locale en police communautaire pour la Sûreté du Québec. Elle n’a pas manqué de noter qu’en zone scolaire, les amendes sont doublées pour les contrevenants.

La sergente Stéphanie Deschênes, coordonnatrice locale en police communautaire pour la Sûreté du Québec, a expliqué les tenants et les aboutissants d’un cinémomètre vivant. Près d’elle, on aperçoit le sergent Hugues Beaulieu, responsable des communications.

C’est quoi un cinémomètre vivant? C’est un jeune qui tient une antenne permettant de capter la vitesse des automobilistes pendant qu’un autre jeune porte sur lui un sac à dos qui affiche cette vitesse. « La vitesse des conducteurs est réfléchie dans le sac à dos », a précisé la sergente.

L’activité de sensibilisation a également été réalisée à l’aide d’autres élèves, postés tout près, pour interpeller les conducteurs afin de leur remettre un feuillet d’information sur leurs obligations à proximité des écoles et des autobus scolaires.

Impact

La coordonnatrice en police communautaire souligne que les automobilistes se montrent plutôt surpris face au jeune qui porte le sac à dos afficheur de vitesse, mais il y a plus encore.

« Ce que je remarque encore plus, c’est quand on interpelle les conducteurs et que le jeune s’adresse lui-même au conducteur disant attention à leur vitesse pour leur sécurité, ça interpelle encore plus les conducteurs. »

La Côte-Nord dispose d’un seul ensemble pour cinémomètre vivant et les postes des MRC se le passe. La semaine prochaine, ce sera au tour des gens de Sept-Îles d’être sensibilisés de cette manière à l’importance du respect des limites de vitesse en zone scolaire.

Autres écoles

À la mi-avril, la même opération a été menée à l’école Saint-Luc à Forestville. L’école La Marée était la quatrième, et la dernière, à vivre l’événement dans la Manicouagan depuis le 2 mai, après les écoles Leventoux, Mgr-Bélanger et Boisvert.

En collaboration avec la policière intervenante en milieu scolaire, Evelyne Gagnon, ces écoles ont été ciblées puisqu’elles sont considérées comme étant dans des secteurs problématiques en termes de vitesse, mais aussi parce qu’elles sont situées dans des endroits jugés sécuritaires pour la tenue de l’activité.

À visionner :