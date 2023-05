Familles, amis et professeurs étaient réunis pour féliciter les jeunes artistes, fières de présenter leur travail.

Un vernissage réussi pour les finissantes en Arts, lettres et communication

Les finissantes du programme Arts, lettres et communication du Cégep de Baie-Comeau étaient fières de présenter leur travail final lors d’un vernissage le 18 mai à l’Alternative.

Ce sont sept jeunes femmes qui ont dévoilé leur projet créatif de fin d’études collégiales. Elles ont été accompagnées par Audrey Givern-Héroux dans le cadre du cours Rencontres créatives.

Les étudiantes ont réalisé des œuvres complètement différentes, malgré un thème unique et des consignes similaires. On pouvait admirer une bande-dessinée, un tissage, une installation dans un cadre, une peinture avec photos, mais aussi lire un récit et une pièce de théâtre ou encore visionner un court-métrage.

Allison Poirier a présenté son œuvre avec fierté.

Allison Poirier, finissante du programme, confie : « C’est quand même assez intimidant, parce que ça te rend vulnérable de montrer ton art, mais c’est tellement une belle étape pour finir notre programme. »

La tempête

Après concertation, les finissantes ont décidé d’intituler cette exposition Comment va-t-on se souvenir de la tempête.

« Cela représente à la fois leur parcours collégial, mais aussi la tempête sociale avec les enjeux qui les affectent », explique Audrey Givern-Héroux.

Les étudiantes abordent des sujets comme l’identité, le passage à l’âge adulte et la santé mentale. Cette présentation qui mêle nostalgie et questionnements devrait donc ravir le plus grand nombre.

L’exposition se poursuit jusqu’au 4 juin, à l’Alternative de Baie-Comeau. Les projets de fin d’année des étudiantes sont exposés, mais également d’autres œuvres qu’elles ont réalisées.