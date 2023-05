L’Escale agrandit son bâtiment pour stocker davantage

Le Comptoir alimentaire L’Escale investit 100 000 $ pour agrandir ses installations afin augmenter sa capacité de stockage et faire face à la hausse continuelle des demandes d’aide.

« La hausse des demandes (voir plus bas) exige une plus grande capacité de stockage pour nous », explique Josée Gagnon, présidente du conseil d’administration de l’organisme d’aide alimentaire.

Les travaux sont en cours depuis une semaine. L’annexe permettra d’y installer la chambre froide et la chambre congelée, doublant du coup leur superficie.

L’espace ainsi récupéré dans l’actuel bâtiment permettra d’entreposer plus de denrées non périssables et ainsi répondre à un besoin.

Faut-il rappeler que le stockage des aliments en prévision des paniers de Noël de décembre commence habituellement en mars ou en avril, au gré des rabais hebdomadaires. « C’est beaucoup d’espace de plancher occupé qui n’est pas tant rentable parce que c’est entreposé jusqu’aux fêtes », fait remarquer la présidente.

Josée Gagnon, présidente du Comptoir alimentaire L’Escale, a donné des détails sur les travaux d’agrandissement en marge d’une rencontre de la ministre Chantal Rouleau avec des organismes communautaires, la semaine dernière, dans les locaux de l’Unité Domrémy à Baie-Comeau.

Les travaux d’expansion devraient être complétés dans le courant du mois de juillet. Une fois cette étape complétée, poursuit Mme Gagnon, on s’attellera à l’intérieur même du bâtiment. « On va défaire à l’intérieur et rajouter notre tablettage. »

Financement

L’Escale travaille au financement de son projet depuis cinq ans. Il est parvenu à glaner des subventions pour payer 100 % de la facture de 100 000 $.

« Il y a différents fonds qu’on a pu aller chercher ces dernières années », mentionne Mme Gagnon, en faisant notamment référence à la Fondation Alcoa et à la Fondation Abitibi-Bowater.

Dans l’esprit de la présidente, pour les travaux d’agrandissement, il n’était pas question, évidemment, de puiser dans le fonds de roulement destiné à l’achat d’aliments « et ne plus avoir de fonds pour acheter de la nourriture par la suite ».

Deux types de dépannage

L’Escale offre deux types de dépannage. Il y a les dépannages réguliers dans lesquels on retrouve notamment des aliments de base non périssables, de la viande, du lait et des œufs, mais aussi des produits d’hygiène personnelle, des couches et de la nourriture pour bébé au besoin et des articles d’entretien ménager.

Les dépannages d’urgence s’adressent à des gens qui vivent des situations très particulières et « qui ont faim là, maintenant », précise Josée Gagnon. Ils recevront des repas prêts à manger obtenus parmi les invendus des restaurants, des épiceries et des dépanneurs. Des invendus « tout à fait consommables », insiste-t-elle.

La hausse des demandes en quelques chiffres

177 nouvelles familles au cours de la dernière année financière, du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 ;

50 nouvelles familles uniquement de janvier à mars 2023 ;

101 dépannages réguliers en janvier, 116 en février et 132 en mars 2023, auxquels il faut ajouter un minimum de 25 dépannages d’urgence par mois.