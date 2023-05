Bon Débarras à Tadoussac pour la Fête Nationale régionale

L’Hôtel Tadoussac accueillait mercredi la soirée du dévoilement de la programmation de l’édition 2023 de la Fête nationale du Québec. Précédé du groupe Bourcel Café de Tadoussac, le groupe de musique traditionnelle Bon Débarras animera la soirée du 23 juin en musique qui se conclura avec des feux d’artifice et la traditionnel feu de joie.

Cette année, ce sont 14 municipalités de Tadoussac à Baie-Johan-Beetz en passant par Femont qui

organiseront des activités officielles dans la région, en plus de la célébration d’envergure régionale pour la région de la Côte-Nord de Tadoussac.

La 189e édition de la Fête Nationale se déroulera sous le thème Entrez dans la danse. Les festivités débuteront le 23 juin en après-midi avec un atelier de gigue traditionnelle donné par Fannie Gagnon, accompagnée du violoniste Ariel Villeneuve-Perez sur le parvis de l’église.

À 15h, une grande course de kayaks aura lieu dans la baie de Tadoussac, encadrée par les équipes de Tadoussac Autrement et Mer et Monde Écotours.

À partir de 19h, la population sera invitée à se déplacer vers la promenade et la plage pour la traditionnelle portion protocolaire, et le discours patriotique avec les élus et députés de notre région.

Les artistes entreront ensuite en scène sur fond du panorama de la Baie de Tadoussac, et un grand voilier sera mis à l’honneur au milieu de la baie, entièrement pavoisé de drapeaux du Québec.

En première partie du spectacle, le groupe Bourcel Café de Tadoussac mettra le feu aux poudres. Ensuite, le groupe Bon Débarras prendra la scène.

Ce trio de musiciens traditionnels a remporté en 2021 le Félix Album de l’année dans la catégorie Musique traditionnelle pour son album « Repères » et le prix Opus Album de l’année toujours dans la catégorie Musique traditionnelle en 2022.

Spécialistes de la veillée traditionnelle, les musiciens de Bon Débarras feront honneur à la thématique annuelle de la Fête Nationale.

Après le spectacle, des feux d’artifice illumineront le ciel de la baie, des animations de cirque auront lieu et un immense feu de joie sera allumé sur la plage.

Le lendemain, Bon Débarras donnera une version familiale de son spectacle avec ateliers de sets carrés et une animation de danse traditionnelle sur la scène permanente du Festival de la Chanson.

Des jeux gonflables seront installés dans la cour d’école durant toute la journée pour amuser les petits pendant que les Fous du Roi animeront la Promenade avec des numéros de cirque, échasses, jonglerie, musique et acrobaties.