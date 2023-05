Douze projets pour les aînés de la Côte-Nord reçoivent plus de 200 000 $

C’est un total de 12 projets qui seront financés cette année par le programme Nouveaux Horizons pour les aînés sur la Côte-Nord.

La députée de Manicouagan, Marilène Gill, en a dévoilé la liste le 23 mai par voie de communiqué.

« Je salue l’initiative de tous ceux qui ont présenté des projets ambitieux qui contribuent à briser l’isolement de nos aînés, tout en les gardant actifs. Au nom de mes concitoyens, je tiens à vous dire merci. J’ai déjà hâte de voir ces 12 projets émerger dans nos communautés », affirme Mme Gill.

Chaque année, les municipalités, les organismes communautaires, les organismes à but non lucratif, les MRC, les écoles et les établissements de santé peuvent déposer des projets qui favorisent l’inclusion sociale et l’engagement des aînés.

Voici la liste des projets retenus pour le dernier appel de demandes :