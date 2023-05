Contrats publics : « C’est par là qu’on s’en va »

À peine huit entrepreneurs du secteur de la construction ont répondu à l’invitation de la Société québécoise des infrastructures (SQI) et ses partenaires, mercredi à Baie-Comeau, afin de s’informer du virage numérique en cours par l’entremise de la modélisation des données de l’infrastructure pour les contrats publics.

« C’est une transformation progressive et graduelle et nous, on vient dire aux entrepreneurs de la région, c’est par là qu’on s’en va », a expliqué Guy Paquin, directeur général à la Direction générale des stratégies et des projets spéciaux et représentant des six partenaires donneurs d’ouvrage publics.

Après un arrêt à Saguenay la semaine dernière, où une quarantaine d’entrepreneurs étaient présents, c’était au tour de Baie-Comeau d’accueillir la délégation. Parmi les entrepreneurs sur place, notons Boréal entrepreneur électricien et G & M Laplante.

Le virage amorcé permettra d’améliorer la productivité tout en réduisant la problématique entraînée par la pénurie de main-d’oeuvre. La façon de réaliser des projets d’infrastructures se transformera. « C’est un processus supporté par la technologie », réitère M. Paquin.

Dans ce vaste chantier amorcé en 2021, la SQI travaille en partenariat avec six grands donneurs d’ouvrages publics, dont le ministère des Transports du Québec, Hydro-Québec et la Société d’habitation du Québec.

À terme, le groupe vise à ce que les soumissionnaires aux appels d’offres soient capables de travailler avec la modélisation des données. Cela permettra que tous les professionnels rattachés à un projet, que ce soit l’ingénieur, l’architecte, l’électricien ou le plombier, d’être reliés à une même plateforme numérique.

En évitant de travailler en vase clos et en permettant à tous les acteurs d’un projet d’infrastructures publiques de se parler en quelque sorte, via la modélisation des données, cela favorisera l’efficacité et la diminution des coûts grâce à la réduction des erreurs de conception à la livraison.