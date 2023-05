Le Paradis des toutous survivra 

Lisette Lebreux, citoyenne de Pointe-Lebel, est l’instigatrice du Paradis des toutous. Un projet pour passer le temps et faire plaisir aux enfants s’est transformé, huit ans plus tard, en attrait populaire que tous les jeunes et moins jeunes connaissent. Alors que sa pérennité était menacée, le sentier survivra grâce à la collaboration de la municipalité et de la MRC Manicouagan.

Le 3 mai sur la page Facebook du Paradis des toutous, Mme Lebreux s’est inquiétée de l’avenir du sentier féérique. « Je serai probablement obligée de mettre fin à mon beau projet du sentier du Paradis des toutous à Pointe-Lebel », pouvait-on lire. Cette inquiétude vient de la décision prise par la MRC Manicouagan à propos de la coupe à blanc effectuée dans le secteur.

La tempête hivernale du 23 décembre 2022 a elle aussi détruit une grande partie du sentier. Mme Lebreux a dû compter sur l’aide de citoyens pour pouvoir remettre en état les lieux et des toutous en place. « Ce n’est plus ce que c’était malheureusement », déclare avec tristesse la dame de 71 ans.

Lisette Lebreux s’est confiée au Manic en précisant que la possibilité de déplacer le sentier pourrait être une solution durable à la survie de ce projet. La mission resterait la même, soit un sentier de 2 km incluant les milliers de toutous, l’arbre à suces, les maisonnettes et l’aire de jeux. L’idée d’ajouter plus d’aires de repos, des affiches d’orientation et une toilette est également envisagée.

L’instigatrice s’est entretenue avec des experts forestiers et ceux-ci ont confirmé que les arbres à l’endroit actuel ne sont pas en bonne santé pour survivre longtemps. C’est à ce moment que déménager l’attrait touristique en collaboration avec la municipalité est devenu une issue.

Depuis sa création en 2014, le Paradis des toutousa pu évoluer grâce à l’investissement de temps et d’argent de Mme Lebreux. « Au début, j’achetais moi-même les toutous. Après deux ans, j’ai mis plus de 2 000 $, je le faisais pour voir les yeux des enfants s’illuminer. »

Avec les années et la popularité de l’endroit, des organisations ont fait des dons de toutous et des citoyens ont participé à de nombreuses tâches essentielles pour entretenir les lieux. Selon la pionnière du projet, c’est plus de 10 000 $ qui ont été investis bénévolement de part et d’autre.

Les solutions de la survie à long terme

Nadine Gagnon, conseillère à la municipalité de Pointe-Lebel, bénévole pour le Paradis des toutous et amie de Mme Lebreux, explique les démarches qui ont été enclenchées par le conseil municipal pour que le projet puisse devenir un OBNL (organisme à but non lucratif).

Cette tentative permettra d’avoir un financement pour la survie à long terme du projet. « Tous les papiers sont signés, la demande a été acceptée autant du côté de la municipalité que de la MRC », souligne Mme Gagnon.

Selon la conseillère, le Paradis des toutous est un succès qui permet des retombées économiques grâce à sa popularité touristique tant chez les Nord-Côtiers que les visiteurs de l’extérieur et même au-delà des frontières. Les deux dames ont souligné la visite de gens provenant de la France et du Japon.

Le sentier agrémenté de peluches fait également partie des attraits touristiques les plus populaires du Québec à visiter selon les sites de Tourisme Côte-Nord, Urbania, alltrails.com, onvasepromener.ca et plusieurs autres.