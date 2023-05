Un investissement record pour Centraide Haute-Côte-Nord-Manicouagan

C’est une année historique, aussi teintée par le changement et l’adaptation, pour Centraide Haute-Côte-Nord–Manicouagan (HCNM), qui a tenu son assemblée générale annuelle le 18 mai.

C’est en compagnie de quelque 30 organismes membres que Centraide HCNM a procédé au dévoilement de l’investissement social record s’élevant à 1 177 772 $, au profit des personnes en situation de vulnérabilité pour 2023-2024.

Rappelons que tous les organismes se sentent encore festifs par rapport à la campagne de financement historique de 2022-2023. Le montant record de 1 024 254 $ a été amassé.

Le poids de cette nouvelle

« Oui, ce qui est à retenir, c’est vraiment notre investissement record. C’est plus que ce qu’on a récolté qu’on va investir », explique la directrice générale Kim Lavoie. « Par contre, il faut être conscient que si on donne plus cette année, il faut être capable de ramasser encore plus », soutient cette dernière.

En effet, le revers de la médaille de connaître une année record est la façon dont se déroulera celle à venir. « Les besoins ne vont pas diminuer l’an prochain », remarque Mme Lavoie, précisant que l’inquiétude se fait sentir chez les organismes. « Oui, on a eu que de bonnes nouvelles, mais ça ne sera peut-être pas comme ça chaque année », déclare-t-elle.

Quelques investissements sociaux

Centraide HCNM a détaillé des investissements aidant à la mission première de l’organisme. Tout d’abord, le gouvernement du Canada a procédé à un investissement de 176 772 $ visant à aider les organismes à but non lucratif à s’adapter aux effets à long terme de la pandémie.

Le fonds du CISSS aide alimentaire s’élève à 50 000 $ et le fonds Retour en classe remet 2 000 $ afin d’offrir une meilleure intégration scolaire aux jeunes de familles en situation de vulnérabilité.

Ce sont 6 500 $ qui ont été alloués au fonds Elles Centraide, dédié exclusivement au soutien des femmes. Finalement, avec le soutien de la Fondation Lucie et André Chagnon, ce sont 63 000 $ qui seront investis dans un programme visant à lutter contre les difficultés touchant les jeunes en raison de la pandémie.

Prendre le pouls

Précédant la formule plus protocolaire de l’assemblée générale annuelle, un temps était accordé aux organismes afin de discuter avec Centraide pour partager les enjeux de chacun.

« C’est très informel, on veut discuter. On parle aussi de ce qu’il y a de nouveau, ce qui s’en vient et des enjeux qu’il y aura dans la prochaine année », informe la directrice générale, ravie de l’échange qu’elle a pu avoir les membres. Cette dernière a également planifié de nombreuses visites dans les organismes pour les mois à venir.

Conseil d’administration

Lors de cette assemblée, quatre postes ont été soumis à l’élection pour occuper un siège au sein du conseil d’administration. Carolyne Palin renouvelle son mandat au poste de représentante de la communauté des organismes membres. Alexandra Valade, Yvan Lajoie et Marie-Andrée Bussière ont aussi été réélus à titre de représentants de la communauté des membres actifs.