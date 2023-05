Mire Graphik : Un an depuis l’acquisition de Voltige Communication

Dans le cadre de la célébration du 35e anniversaire de l’entreprise, Mire Graphik souligne sa première année avec sa nouvelle équipe depuis l’acquisition de Voltige Communication.

Le 1er juin 2022, Mire Graphik a fait l’acquisition de Voltige Communication et le propriétaire, Michel LeFrançois, se dit fier de l’évolution au sein de l’entreprise. « J’aime ce que je fais et encore aujourd’hui, après 35 ans, j’ai du plaisir à tous les jours », déclare M. LeFrançois.

« Ce dont je suis le plus fier, c’est toute l’énergie que l’équipe y met pour se permettre d’atteindre nos ambitions d’affaires. On réfléchit ensemble, on se questionne ensemble, on imagine ensemble et on se réinvente ensemble », ajoute-t-il.

Pour lui, si l’année 2022 rime avec une acquisition importante, 2023 s’annonce sous le signe de l’innovation et l’efficacité. C’est pourquoi, le 1er juin, l’équipe fera un retour en arrière et revisitera ensemble le chemin parcouru depuis la dernière année.

« On souhaite vraiment que cette journée demeure gravée dans notre mémoire, car c’est un chapitre important de notre évolution, de notre histoire. Alors si vous passez sur la rue Bossé, prenez un moment pour venir nous saluer et venir nous rencontrer », indique Michel LeFrançois.

C’est aussi l’occasion pour l’entreprise de rappeler sa mission de faire rayonner ses clients en leur proposant des solutions personnalisées et professionnelles.