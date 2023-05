Baie-Comeau séduit les jeunes cinéastes

Samuelle Bourgeois, Gabriel Bélisle, Herman-Carl Gravel, Julia Ouellet et Nicolas Bouchard, instigateurs et participants aux Rencontres étudiantes du cinéma.

Avec Baie-Comeau comme terrain de jeu, des kinos de qualité professionnelle ont été réalisés par des élèves du secondaire de la région ainsi que de Montréal et ses environs.

C’est du 18 au 20 mai que cinq équipes d’élèves de l’extérieur et trois de la région se sont réunies pour la toute première édition des Rencontres étudiantes du cinéma (REC).

Cet événement est non seulement une première dans la région, mais aussi à l’échelle provinciale. Herman-Carl Gravel et Nicolas Bouchard, co-instigateurs du projet, ne se font dire que de beaux mots de la part des autres écoles depuis une semaine.

« C’était notre première édition, mais on nous a dit que c’était comme si ça faisait 10 ans qu’on le roulait », mentionne M. Bouchard. « À la fois pour les participants et les organisateurs, je suis encore sur un petit nuage », ajoute-t-il.

Durant ces quelques journées, les jeunes ont eu la chance de créer, explorer et se dépasser, en plus de participer à divers ateliers qui sortent du cadre de l’enseignement du Programme de formation de l’école québécoise. Une soirée s’est tenue chez Attitude Nordique et des ateliers étaient proposés au courant de la fin de semaine.

Les jeunes en action

Les principaux intéressés, soit les élèves, ont eu du plaisir du début à la fin de cette aventure. Les jeunes cinéastes ont pris plusieurs directions avec le thème C’est pas la fin du monde, qui leur a été donné le jeudi matin. Ils ont aussi reçu leurs contraintes narratives ou techniques le premier soir pour ensuite laisser aller leur créativité dans leur kino respectif.

« Dès qu’on a eu le thème, on a écrit toutes nos idées, même si elles n’étaient pas bonnes », lance Gabriel Bélisle de la polyvalente des Baies, en équipe avec Julia Ouellet.

C’est avec un enthousiasme et une motivation débordante que ceux-ci ont travaillé toute la nuit sur leur scénario et les dialogues. « On est allé tourner à 6 h du matin et déjà en après-midi, j’avais du montage », souligne Julia Ouellet. Leurs contraintes étaient d’ajouter du doublage et un personnage muet le temps d’une scène.

« Un des défis, c’était d’être capable de gérer notre temps », ajoute Gabriel qui a beaucoup appris la gestion du temps en équipe avec ses camarades.

Samuelle Bourgeois, également élève à la polyvalente des Baies, a choisi les troubles alimentaires comme sujet pour son kino. Son équipe avait comme contraintes d’inclure des scènes en noir et blanc et d’avoir un personnage parlant une langue étrangère.

Cette dernière a aussi dû apprendre à varier entre le plaisir qu’elle avait sur le moment et la pression de performer la tristesse devant la caméra. « J’étais en avant de la caméra et j’avais tout le monde en arrière qui me faisait rire », se souvient Samuelle, fière du résultat.

La première soirée a aussi été marquante pour les jeunes qui se sont rendus chez Attitude Nordique pour un repas sur le bord du fleuve avec la projection en plein air du film Très belle journée du réalisateur invité Patrice Laliberté.

« Juste pour les jeunes qui venaient de l’extérieur, ils ont capoté de venir chez Attitude Nordique », lance Herman-Carl Gravel. « C’était vraiment le fun et j’ai vraiment aimé l’idée de pouvoir se retrouver et d’avoir un beau commencement », ajoute Julia.

Sentiment de fierté

Autant les jeunes que les organisateurs ressentent aujourd’hui un sentiment de fierté. « On est fier d’être arrivé au bout de notre idée et d’avoir mis cela en place », s’exclame M. Gravel. « Je voyais tous les élèves et notre gang, et comment tout le monde était autonome », ajoute-t-il.

Ce dernier se rappelle avoir eu un certain questionnement à savoir si les jeunes allaient prendre le projet au sérieux. Cette pensée s’est envolée lorsqu’il a remarqué que « toutes les équipes, sans exception, y ont été à fond la caisse ».

« Ils sont allés au bout de l’expérience et ils se sont donnés à leur maximum », poursuit-il.

L’enseignant Nicolas Bouchard en est même ému : « Ce que les jeunes ont produit, ça me touche tellement. Je suis reconnaissant de ce que les jeunes ont fait. »

Voici les gagnants des Rencontres étudiantes du cinéma :

Grand prix du festival : Aparthé – École Ozias-Leduc

Prix spécial du jury : La fin de notre monde – Collège Ste-Anne

Meilleur scénario : La vie plate – Polyvalente de Baies (5e secondaire)

Meilleur comédien : Cédric Beauregard (Exit) – École Ozias-Leduc

Meilleure comédienne : Abigael Rogestvensky (Aparthé) – École Ozias-Leduc

Meilleure photographie : Exit – École Ozias-Leduc

Meilleur montage : Le plus pire – École Félix-Leclerc

Meilleure bande sonore : Il faut savoir s’arrêter – Polyvalente des Baies (1er secondaire)