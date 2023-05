La Poutinerie prend de l’expansion dans le secteur Mingan

À partir de juin, un nouveau camion de cuisine de rue devrait ravir les papilles de la population du secteur Mingan.

La Poutinerie maintient ses activités le secteur Marquette, mais sa jumelle du même nom s’installera plus à l’ouest à Baie-Comeau.

Depuis bientôt cinq ans, La Poutinerie a pris place sur le stationnement de l’hôtel le Manoir, à deux pas du parc des Pionniers. Elle séduit les amateurs de cuisine de rue durant chaque période estivale depuis.

Jusqu’à présent, les habitants de Mingan devaient se déplacer plus à l’est pour déguster les produits à la carte de La Poutinerie. Mais récemment, l’achat d’un second camion, celui du Casse-croûte Le Connaisseur à Tadoussac, a permis de simplifier les démarches pour une seconde installation.

Ce dernier sera en permanence sur le stationnement de l’hôtel le Manoir, tandis que l’autre ravira la population de Mingan.

« On avait quand même deux cantines du côté de Marquette et aucune du côté de Mingan, donc c’est sûr qu’on avait souvent de la demande », commente Carl Beaulieu, propriétaire du Bistro La Marée haute à l’hôtel Le Manoir et de La Poutinerie.

Ce dernier aurait deux sites dans le viseur pour ce second emplacement, soit directement dans le centre-ville ou sur le boulevard Laflèche, près du Motel Le Boréal.

Une offre similaire

Le même menu sera proposé aux deux endroits. Les clients pourront ainsi choisir parmi la quinzaine de poutines disponibles, les hot-dogs, burgers ou encore pogos à la carte.

« On va retrouver dans les deux foodtrucks la même qualité de produits », a d’ores et déjà annoncé Carl Beaulieu.

Rappelons que La Poutinerie est certifiée annuellement par le programme Aliments du Québec au menu, qui garantit que minimum 60 % des produits utilisés par l’établissement sont québécois. Afin de valoriser le secteur local, La Poutinerie collabore notamment avec la Microbrasserie St-Pancrace et la Boucherie Les trois P’tits Cochons.

Pour ce nouveau camion de rue, le propriétaire compte encore une fois faire un geste pour l’environnement concernant les emballages. « On a toujours travaillé depuis le début à n’utiliser que des produits biodégradables et compostables. Ça fait déjà partie de notre réalité, donc c’est sûr qu’on continue dans le même sens. »

Ouverture attendue

Si La Poutinerie de Marquette est déjà ouverte pour cette saison, son double devrait voir le jour début juin. La belle paire de camions-restaurants proposera donc son menu chaque année de début mai jusqu’à début septembre.

La Poutinerie est ouverte de 11 h à 20 h du mardi au dimanche. Dès la fin des classes, on pourra profiter des cantines 7 jours sur 7.