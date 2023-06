La Fondation Bruny Surin récompense Liam Simard

Liam Simard (deuxième à partir de la droite) a reçu une bourse de 2 000 $ de la Fondation Bruny Surin, mercredi, à titre d’étudiant-athlète Sport-études, excellence académique. On l’aperçoit notamment en compagnie des quatre autres récipiendaires, trois en athlétisme et un en judo. Photo courtoisie

L’athlète étoile en athlétisme de Baie-Comeau, Liam Simard, reçoit une bourse de 2 000 $ de la Fondation Bruny Surin à titre d’étudiant athlète Sport-études, excellence académique.

Celui dont la candidature a été suggérée par la Fédération québécoise d’athlétisme a été récompensé le mercredi 31 mai dans le cadre du programme de bourses Cocktail printanier 2023, offert par la Fondation ALÉO à Montréal.

Annuellement, la Fondation Bruny Surin octroie plus de 20 000 $ en bourses à des athlètes pour faciliter la conciliation de leurs activités sportives et leurs études. Le volet excellence académique fait référence à des résultats de 80 % et plus.

Entraîneur à Sherbrooke

Liam Simard vient de compléter une première année d’études au DEC-BAC à Sherbrooke en comptabilité de gestion. Il s’entraîne avec le club d’athlétisme de l’Université de Sherbrooke comme athlète de haut niveau.

Il occupera un poste d’entraîneur là-bas pendant tout l’été. « Son entraîneur ne veut pas le perdre, le lâcher », mentionne en riant son père, Gaétan Simard, tout en notant que les entraînements se font en journée.

Le jeune homme, qui aura 18 ans sous peu, a vécu sa première compétition internationale il y a quelques semaines à Philadelphie, où il a tiré son épingle du jeu, selon M. Simard. « Il vise les championnats du monde au marteau l’an prochain », a-t-il ajouté.

Soulignons que Justin, le frère aîné de Liam, qui performe également sur la scène québécoise de l’athlétisme, connaîtra un été un peu particulier. En attente d’une chirurgie à la mâchoire, il croyait que l’opération serait tôt dans la saison et n’a donc pris aucun engagement. Or, il vient d’apprendre que l’opération se déroulera finalement le 21 août.

Justin fait partie de l’équipe d’athlétisme du Rouge et Or de l’Université Laval à Québec.

