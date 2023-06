Abby Dufour (à gauche), de Forestville, Liam Simard (au centre), de Baie-Comeau, et la juge officielle au lancer du marteau, Camille Desjardins (agenouillée), de Sept-Îles, ont donné un bon coup de main lors championnats d’athlétisme du Réseau du sport étudiant du Québec, fin mai à Baie-Comeau.

De l’espoir à l’international pour Abby, Eliot et Liam

Il n’y a pas que Liam Simard qui fait briller le club d’athlétisme de Baie-Comeau, Abby Dufour et Eliot Tremblay aussi.

La jeune athlète de Forestville, qui s’entraîne à Baie-Comeau, a de quoi être fière aussi de son parcours, mentionne l’entraîneur-chef du club, Gaétan Simard.

Abby Dufour a été contactée récemment par Athlétisme Canada afin de remplir sa déclaration d’intérêt à titre de candidate pour deux compétitions internationales. Il est question des Championnats U18 de La Nacac, à San Jose au Costa Rica du 21 au 23 juillet, et les Jeux du Commonwealth de la jeunesse U18, qui se dérouleront du 7 au 10 août à Port of Spain à Trinité-et-Tobago.

« Abby devra atteindre certains standards au niveau canadien d’ici le 13 juin. Le seul fait d’être sur une liste d’athlète de haut niveau procure déjà une grande source de motivation pour l’athlète », reconnaît M. Simard.

La nouvelle cage de l’aire de lancer est impressionnante par ses dimensions. Photo courtoisie

Direction Vancouver

Tout comme Liam Simard, Eliot Tremblay, un ancien athlète du club d’athlétisme local, participera aux Championnats canadiens d’athlétisme Bell à Langley, en Colombie-Britannique, du 27 au 31 juillet, chez les U20.

Les deux jeunes hommes ont aussi rempli leur déclaration d’intérêt pour les Championnats panaméricains U20, disputés à Porto Rico du 4 au 6 août.

Dans leur cas aussi, leur participation dans l’équipe canadienne dépend de standards à atteindre d’ici le 25 juin.

Rappelons que Liam Simard (voir lien au bas) a obtenu, le 31 mai, une bourse de 2 000 $ de la Fondation Bruny Surin, bourse remise à un étudiant athlète Sport-études pour l’excellence de son dossier académique.

Nouvelle cage

Soulignons que la nouvelle cage de l’aire de lancer du marteau et du disque est en fonction depuis le 18 mai. M. Simard la décrit comme très sécuritaire et très impressionnante en raison de sa dimension­.

C’est donc dire que les entraînements des athlètes peuvent désormais se poursuivre sans contrainte d’horaire.

On se souviendra que la nouvelle cage et sa nouvelle orientation ont été rendues nécessaires à la suite de quelques incidents survenus dans le passé, alors que des marteaux et des disques atterrissaient sur la surface du skateparc, situé tour près.

Les travaux des derniers mois ont aussi permis de mettre l’aire de lancer aux normes pour la faire passer d’une distance de 50 à 80 mètres.

