Pont Touzel : aucun retard prévu pour la réouverture

Pont Touzel : Une inspection sur corde a eu lieu les 4 et 5 juin. Photo ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Bonne nouvelle pour les gens de la Minganie. Le ministère des Transports du Québec (MTQ) prévoit toujours rouvrir le pont Touzel pour les véhicules légers à la fin de la semaine.

Le MTQ précise qu’un véhicule léger est un véhicule de promenade. Seront donc exclus les remorques, véhicules récréatifs, autobus et camions lourds.

Aucun retard n’est rapporté dans les travaux pour sécuriser l’infrastructure.

Jusqu’à présent, l’entrepreneur a terminé la pose de plaques de renforcement de chaque côté de la poutre où se trouve la fissure.

Des inspections et des vérifications ont été menées par le MTQ pour s’assurer qu’il n’y a pas d’autres fissures, non visibles. Les résultats ont été concluants.

Les prochaines étapes sont la conception, la fabrication et l’installation des plaques pour chaque semelle (élément d’appui du pont). Elles devraient être installées sous peu.

Pont aérien

La Sécurité publique poursuit son pont aérien pour fournir en denrées la Minganie.

Le maire de Havre-Saint-Pierre, Paul Barriault, affirme au Journal, qu’il commençait à manquer de certains produits comme des fruits et légumes dans les épiceries, mais que la situation devrait être rétablie grâce à l’arrivée de plusieurs avions apportant des denrées au cours de la semaine.

« Dans les prochains jours, ça va aller en s’améliorant et on va pouvoir garnir les rayons des magasins », dit-il.

En ce lundi 5 juin, deux vols entre Québec et Havre-Saint-Pierre sont prévus pour la livraison de denrées

Pour ce qui de l’essence, un boyau sera déployé sur le pont Touzel le 6 juin. Deux camions-citernes se trouveront de chaque côté de la rive de la rivière Sheldrake et un transfert d’essence se fera via un boyau. Urgence-Environnement sera sur place pour veiller aux opérations.

Par la suite, à compter de jeudi, le ravitaillement d’essence sera augmenté par voie maritime.

Pas d’inquiétude

Le maire de Havre-Saint-Pierre déclare que la situation était sous contrôle dans la région.

« On regarde au niveau des urgences, le CISSS a pris les mesures nécessaires et ça fonctionne. Pour l’approvisionnement, ça s’améliore », note Paul Barriault.

Il confirme aussi que le moral des résidents est bon.

« On ne voit pas de gens en panique. On n’a pas de demande de la part de gens pour se loger. La plupart des gens sont capables de s’organiser », déclare le maire.

Il tire un bilan plutôt positif de la gestion de la crise et espère un retour à la normale le plus rapidement possible.