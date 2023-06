« S’occuper des personnes d’abord », dit Legault

Le premier ministre François Legault en point de presse, accompagné du ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, et de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina. PHOTO FACEBOOK

« Dans l’ordre, on privilégie de s’occuper des personnes », a déclaré le premier ministre du Québec, François Legault, lors d’un point de presse tenu le 5 juin en après-midi, concernant la situation des feux de forêt au Québec.

François Legault a rencontré les autorités de sécurité publique pour faire le point sur l’état de la situation lundi matin.

L’Abitibi-Témiscamingue et la Côte-Nord sont les régions les plus inquiétantes pour ce dernier. Il assure que des équipes sont en action pour maîtriser le tout, citant par exemple la SOPFEU qui déploie 480 personnes sur le terrain.

Suivre la situation

« Il y a encore des enjeux. […] Il y a encore plusieurs feux qui sont en cours. On a des équipements pour s’occuper d’à peu près une trentaine de feux et il y en a plus que ça encore », soulève le premier ministre.

Il demande aux Québécois de respecter l’interdiction de circuler en forêt et de faire des feux à ciel ouvert, au moins pour les prochaines semaines. « Les experts en météo nous disent que ça regarde bien, si on peut le dire comme ça », déclare M. Legault.

« Pour la Côte-Nord et Sept-Îles, on prévoit de la pluie. Par contre, on prévoit du temps sec en Abitibi », ajoute-t-il. « On suit la situation et tout le gouvernement est impliqué », rassure-t-il.

Il s’est tourné vers les autres provinces afin de recevoir de l’aide au niveau des effectifs, qui ont malheureusement eux aussi leurs « propres problématiques ».

« On a réussi à faire des ententes avec la France et les États-Unis », explique ce dernier. Voulant rester prudent lorsque vient le temps de comparer la situation aux autres années, il remarque tout de même : « Il y a une tendance avec les changements climatiques, d’une augmentation des feux de forêt. »

«On parle de l’été»

Pour le premier ministre, dans l’optique où il faut s’assurer de « tout éteindre en forêt », il prévoit garder les effectifs en place tout l’été.

Il s’est fait rassurant sur l’attention portée au pont Touzel et remercie finalement l’entraide entre tous les secteurs impliqués. D’ailleurs, le premier ministre affirme que les véhicules légers pourront circuler sur le pont Touzel dès la semaine prochaine.