Emmy Foster vit un conte de fées avec La Petite Vie

Emmy Foster (en rose) a remporté une participation à un tournage de l’un des six nouveaux épisodes de La Petite Vie. Elle y était le 29 mai en compagnie des membres de son groupe, dont Jennifer Lavallée Vollant, originaire de Pessamit et installée à Montréal, Stéphanie Saint-Gelais et Marie Amiot, de la Manicouagan. Photo courtoisie

Voir sa candidature sélectionnée parmi 12 000 personnes inscrites à un concours pour assister au tournage de l’un des six nouveaux épisodes de La Petite Vie, c’est tout un exploit. Un exploit qu’a relevé une véritable fan de la série, Emmy Foster.

« Je trippais ma vie », a lancé la Baie-Comoise, en faisant référence à la journée du 11 mai. C’est ce jour-là qu’elle a reçu son laissez-passer pour l’enregistrement d’un épisode, en compagnie des six membres de son groupe, dont Stéphanie Saint-Gelais et Marie Amiot, de la Manicouagan, et Jennifer Larrivée Vollant, originaire de Pessamit, mais installée à Montréal.

Le grand jour a eu lieu le dimanche 28 mai dans un studio de l’arrondissement de LaSalle à Montréal. Fébrile comme jamais, la jeune femme de 29 ans a assisté au tournage du cinquième épisode.

On voit ici une bonne partie des décors pour le tournage de La Petite Vie. Photo courtoisie

« Quand ils ont présenté les comédiens (avant le tournage), j’avais pratiquement les larmes aux yeux », a raconté Emmy Foster, dont les intonations dans la voix ne laissaient aucun doute sur les vives émotions ressenties.

Soulignons que la gagnante et son amie Stéphanie, deux grandes mordues de La Petite Vie, s’étaient entendues pour s’inscrire chacune au concours lancé sur Facebook pour les 30 ans de la populaire série, tout en prévoyant la présence de l’autre dans son groupe.

Et pourquoi un groupe ? « Au début, ils ont dit que les gens qui avaient des groupes avaient plus de chance, car La Petite Vie, c’était rassembleur. Mon but, c’était de vivre mon rêve avec des personnes qui aimaient autant ça que moi. »

Les personnes qui s’inscrivaient devaient expliquer dans un texte leurs motivations à vouloir y participer et pourquoi elles aimaient La Petite Vie. Le texte quasi poétique de la Baie-Comoise s’est démarqué.

Une vie consacrée

D’aussi loin qu’elle se souvienne, Emmy Foster a toujours vécu intensément dans l’esprit de la populaire série télévisée des années 90. « À cinq ans, j’avais un costume de Môman que ma grand-mère m’avait fait. Moi et mon frère, on écoutait les émissions de La Petite Vie quand on jouait. Ma mère nous lançait : « Allez-vous changer la cassette ? »

Aujourd’hui, c’est son amoureux qui, parfois, en a assez qu’elle écoute La Petite Vie, ce qu’elle fait entre autres en vaquant au ménage le dimanche. « Mon chum est un peu à la même place que ma mère et il dit non, pas encore », s’esclaffe la jeune femme.

Elle dit posséder tous les articles dérivés de la série, dont quatre bouteilles de vin intactes. Elle affirme aussi connaître toutes les répliques des personnages, tant elles résonnent dans ses oreilles depuis toujours.

« Pour vrai, c’est excessif », conclut la jeune femme en riant.