(Photos) Maxi ouvre ses portes aux Galeries Baie-Comeau

L’ouverture du nouveau Maxi de Baie-Comeau était attendue avec impatience et la foule massée sur place jeudi matin en a apporté une preuve tangible.

Les clients ont afflué à l’épicerie des Galeries Baie-Comeau, fermée depuis quatre mois pour des travaux de transformation de 6 M$ ayant permis de passer de la bannière Provigo à celle de Maxi.

Un Maxi d’un concept 3.0, a insisté le vice-président exploitation de Maxi au Québec, Patrick Blanchette, sur place pour la symbolique coupure du ruban effectuée en compagnie de plusieurs de ses collègues dirigeants et du directeur du magasin, Luc Thibeault.

Ce concept s’appuie notamment sur l’éclairage et l’affichage différents des magasins de l’ancienne génération. Mais il y a plus. « Dans le concept 3.0, on veut adapter notre offre à ce que les gens de Provigo retrouvaient. Exemple, le comptoir de charcuteries tranchées que vous voyez là-bas. On continue à faire les sauces à spaghetti. On continue de faire le creton en magasin. »

La nouvelle bannière signifie cependant la disparition du département de la boucherie.

Autant de produits

La superficie du Maxi du boulevard La Salle a beau être plus petite que celle du magasin du boulevard Laflèche, le vice-président exploitation assure que leur offre est identique.

« On a juste travaillé les choses un peu différent, (comme) d’avoir des comptoirs avec beaucoup plus de tablettes, comme au niveau des fruits et légumes, pareil pour la boulangerie », a-t-il donné comme exemples. « C’est la même même offre, c’est juste disposé de manière différente. »

Des caisses libre-service font également leur apparition dans le nouveau magasin.

Finie la congestion

Interrogé sur le fait que les deux bannières Maxi de Baie-Comeau risquent de se concurrencer l’une et l’autre, Patrick Blanchette a d’abord répondu n’avoir aucune crainte à ce sujet puisque la municipalité, avec ses deux secteurs, a de la place pour les deux magasins.

Il a poursuivi en soulignant que dans le cas du magasin du boulevard Laflèche, « ça fait des années que c’est très très très achalandé ». Il a parlé d’une véritable congestion qui nuisait même à la disponibilité abondante des produits du matin au soir.

« C’est sûr qu’il va y avoir une petite érosion sur l’autre magasin, mais c’est voulu. Le total des deux fait que, nous, on va être gagnants. »

L’ouverture du nouveau Maxi, dans lequel autour de 65 employés travaillent, aura permis de créer une quinzaine de nouveaux emplois par rapport à l’ancien Provigo.

À la grandeur du Québec, 25 magasins Provigo seront transformés en Maxi en 2023.

Enfin, notons que l’ouverture officielle du magasin a aussi permis au directeur du magasin de remettre un don de 2 500 $ au Comptoir alimentaire L’Escale pour témoigner de sa volonté de soutenir la communauté.

